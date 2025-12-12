Corinthians e Vasco desafiaram o favoritismo e saíram na frente nas semifinais da Copa do Brasil. O time paulista acabou realizando a maior façanha: venceu dentro do Mineirão o Cruzeiro, dito por muitos como o melhor time entre os quatro.

A vitória, mais do que uma excelente vantagem, resgata uma parte da alma corintiana, que andava sumida desde a eliminatória que o Timão venceu o Palmeiras na mesma Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro do time foi abaixo da crítica, com uma constrangedora 13a colocação, que deixou o torcedor de certa forma divorciado do time nas últimas semanas. A grande vitória sobre o Cruzeiro reacendeu a conexão a ponto de os três mil corintianos fazerem mais barulho do que a massa celeste no Mineirão.

Memphis em Cruzeiro x Corinthians, pela disputa da Copa do Brasil, no Mineirão (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press) <br>

Não há nada mais corintiano do que o que aconteceu em Belo Horizonte. O Corinthians inferior tecnicamente conseguiu levar o jogo para o terreno em que ele poderia vencer, que foi o da força e da luta. O Cruzeiro não conseguiu trazer o embate de volta para a forma favorável a ele, o da técnica, e o resultado foi o que se viu.

O time de Dorival ainda soube perfeitamente decifrar o árbitro. Para um time que quer pouca bola rolando e muito tempo sem jogo, Anderson Daronco é perfeito. Ele marca uma infinidade de faltas e permite que cada cobrança demore uma eternidade. Esperto, o Corinthians travou o jogo no segundo tempo quando já tinha a vantagem e deixou o tempo passar.

Ainda tem o jogo de volta e o Cruzeiro é um time tecnicamente superior. Mas Dorival Júnior parece ter o dom de disputar esta competição. E a Neo Química Arena é cruel para visitantes, sobretudo em mata-mata. O Corinthians está muito perto da final.

