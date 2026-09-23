Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Gestão Esportiva na Prática: os dias depois da derrota

Na reta final de uma temporada, a pressão expõe comportamentos que a vitória consegue esconder. Saber observá-los é uma ferramenta de gestão

PorFelipe Ximenes
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Arte da coluna de Felipe Ximenes: os dias depois da derrota
Derrotas oferecem informação sobre as pessoas com quem estamos dividindo a caminhada (Arte gerada por IA)

Carregando conteúdo exclusivo...

Na semana passada escrevi sobre o luxo de observar. Defendi que, em um futebol cada vez mais inundado por números, ainda existem informações que aparecem primeiro diante dos nossos olhos. No campo, no banco, no vestiário e nos corredores. Quero continuar, nesta coluna, exatamente dali.

Arte sobre futebol

Gestão Esportiva na Prática: acredite, esta não é uma coluna sobre política

Colunas
Há 2 semanas
América MG x Ponte Preta pela Série B

Gestão Esportiva na Prática: a ponte que ainda não atravessamos

Futebol Nacional
Há 3 semanas

Porque observar é importante, mas saber o que observar, principalmente quando uma temporada entra em sua fase mais aguda, é ainda mais.

A vitória facilita muita coisa. Depois dela, quase todos parecem comprometidos, o ambiente fica mais leve, as diferenças diminuem e as relações funcionam melhor. Há abraços, discursos positivos e uma sensação de unidade que, algumas vezes, é verdadeira. Em outras, porém, essa unidade apenas não foi suficientemente testada.

continua após a publicidade

A derrota, não. Ela faz esse teste em seu estado mais puro.

Não gosto da simplificação de que basta perder para conhecermos definitivamente o caráter de alguém. Pessoas frustradas ficam irritadas, silenciosas ou reagem de maneiras diferentes. Um gesto isolado não define ninguém, muito menos um olhar.

Não transformar a observação em julgamento é um cuidado que todo gestor precisa ter. Mas existe algo muito valioso quando a pressão aumenta: os padrões começam a aparecer.

continua após a publicidade

Quem assumia responsabilidades começa a procurar culpados? Quem defendia o coletivo passa a proteger apenas a própria posição? Quem cobrava coragem desaparece quando chega a hora de enfrentar a crise? Quem estava sempre presente deixa de aparecer? Quem dizia respeitar decisões muda completamente quando a decisão o atinge?

E o contrário também é verdadeiro. Há quem fale menos e trabalhe mais. Há quem tenha perdido espaço e continue comprometido. Há quem proteja um companheiro mesmo estando insatisfeito. Há quem procure o treinador para ajudar, e não apenas para reclamar. Há profissionais que, pressionados, continuam tratando da mesma maneira o presidente, o roupeiro, o jogador titular e aquele que não entra há três partidas.

continua após a publicidade

É justamente aí que a minha observação da semana passada ganha outra dimensão. Não se trata de tentar descobrir quem está mentindo pela posição das mãos ou quem está inseguro porque desviou o olhar. Trata-se de conhecer suficientemente as pessoas para perceber quando seus comportamentos mudam.

Obviamente, não estou falando apenas de jogadores. Estou falando também de treinadores, executivos, dirigentes, funcionários, conselheiros, empresários e todos aqueles que orbitam o vestiário e o ambiente de um clube de futebol. Quanto maior a dificuldade, maior a quantidade de interesses que começa a circular pelos corredores.

continua após a publicidade

Derrota produz informação juntamente com ansiedade

Os momentos agudos de uma temporada produzem ruído. Surgem conselhos que ninguém havia pedido, soluções simples para problemas complexos, vazamentos convenientes, mudanças de discurso e uma impressionante quantidade de pessoas preocupadas em explicar de quem foi a culpa. Para um gestor, tudo isso representa informação tão importante quanto aquela produzida pelos departamentos de desempenho, fisiologia ou
análise de mercado.

Mas existe uma condição fundamental: não decidir no mesmo ritmo em que a emoção acontece.

A derrota produz informação juntamente com ansiedade. E gestores ansiosos são perigosos porque começam a confundir urgência com velocidade. É necessário qualidade de observação.

continua após a publicidade

Entender se aquilo foi apenas uma reação humana ao fracasso ou se estamos diante de um padrão. Perceber se determinado comportamento representa frustração momentânea ou ruptura de confiança. Comparar o que aquela pessoa dizia nos bons momentos com aquilo que faz quando existe algum custo pessoal envolvido.

Porque é neste ponto que o caráter realmente começa a aparecer. Não em um gesto, mas nas escolhas. Especialmente naquelas feitas quando fazer o que é certo ficou mais difícil.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estou tentando fazer das minhas últimas colunas, quase sem planejamento, uma espécie de caderno para a reta final das competições. Um período em que há menos tempo, mais pressão, mais hostilidade e decisões cada vez mais caras.

É justamente quando o gestor precisa falar menos, observar mais e impedir que a temperatura do ambiente determine suas decisões.

Derrotas nos tiram três pontos.

Mas os dias que vêm depois delas nos oferecem algo que nenhuma vitória entrega com a mesma facilidade: informação sobre as pessoas com quem estamos dividindo a caminhada.

continua após a publicidade

A tabela nos mostra o que aconteceu. Os corredores nos mostram com quem podemos construir o que ainda precisamos fazer acontecer.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

Futebol Nacional

Tironi no Lance!: diminuir o número de estrangeiros vai melhorar o futebol brasileiro?

Há 1 dia
Tire comandando o Botafogo durante jogo contra o Mirassol

Botafogo

Análise Tática do Guffo: o Botafogo de Tite começa agora

Há 1 dia
João Fonseca em partida válida pela Copa Davis de Tênis

Tênis

João Fonseca anuncia pausa na temporada e desabafa: 'Não deixa de ser frustrante'

Há 1 dia
Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Futebol Internacional

Análise tática do Guffo: o Barcelona é o melhor time do mundo?

Há 4 dias
Carro de Helio Castroneves em Goodwood

Mais Esportes

Papo com Helio Castroneves: a sensação em Goodwood é de ter viajado no tempo

Há 4 dias
Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Colunas

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Há 4 dias
Mais LANCE!
Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado

Renato Gaúcho no jogo entre Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão

Análise tática do Guffo: Renato Gaúcho é a escolha certa para o Grêmio

Arte sobre clubes de futebol endividados

Raul Costa Jr.: o drama de 30% dos clubes da Série A

Helio Castroneves em Madri, no GP de F1

Papo com Helio Castroneves: depois de Curvelo, um giro rápido pela Europa

Léo Pereira comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Del Valle pela Libertadores

Tironi no Lance!: distância do Fla para os rivais (todos) aumenta mais ainda

Arte sobre futebol

Gestão Esportiva na Prática: acredite, esta não é uma coluna sobre política

Luciano comemora o gol da vitória do São Paulo sobre o Atético-MG

Tironi no Lance!: São Paulo curte paz rara. Palmeiras e Corinthians flertam com crise

Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Análise tática do Guffo: Dorival encontrou seu São Paulo ideal

O meia Bruno Henrique na derrota do Internacional para o Santos no Beira-Rio

Raul Costa Jr.: pode ser tudo, menos futebol

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Tironi no Lance!: tensão no Palmeiras, leveza no Flamengo

Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Le Havre

Análise tática do Guffo: como joga o Monaco de Filipe Luís

América MG x Ponte Preta pela Série B

Gestão Esportiva na Prática: a ponte que ainda não atravessamos

Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Tironi no Lance!: Corinthians e Gaviões criticam (mas só bem de leve) os valentões que intimidaram criança