A Data Fifa de novembro deu ao Fluminense oito dias para recuperar o fôlego para a reta final da temporada. Com folga na segunda e na terça-feira (10 e 11), o time se reapresenta apenas na quarta, quando começa a preparação para o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

A programação do elenco nesta semana conta com treino à tarde na quarta e pela manhã na quinta, sexta e sábado, tendo nova folga no domingo (16). Esta será segunda vez que Zubeldía terá mais tempo para preparar a equipe, que briga por uma vaga direta na Libertadores e disputa também a semifinal da Copa do Brasil em 11 e 14 de dezembro, contra o Vasco.

Além de fazer os ajustes necessários no time, o período será importante para a recuperação de peças importantes. Germán Cano está em tratamento por conta de um entorse no joelho e Paulo Henrique Ganso, que estava em transição, já voltou a treinar com o restante do time e não consta mais na lista de baixas. Após uma artoscopia, o zagueiro Manoel também está em tratamento.

continua após a publicidade

Depois de somar um ponto em Minas Gerais, o Tricolor foi a 51 pontos e está em sétimo lugar no Brasileirão. Restando cinco rodadas para o término da competição, disputa as posições de cima com Botafogo (52) e Bahia (53).

➡️ Lavega, sem espaço no ataque, é testado por Zubeldía em outra posição

Veja a tabela do Fluminense até o fim de 2025

19/11, 21h30: Fluminense x Flamengo - Maracanã (Brasileirão)

x Flamengo - Maracanã (Brasileirão) 22/11, 21h30: Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque (Brasileirão)

- Allianz Parque (Brasileirão) 27/11, 20h30: Fluminense x São Paulo - Maracanã (Brasileirão)

x São Paulo - Maracanã (Brasileirão) 3 ou 4/12: Grêmio x Fluminense (Brasileirão)

(Brasileirão) 7/12: Fluminense x Bahia - Maracanã (Brasileirão)

x Bahia - Maracanã (Brasileirão) 11/12, 20h: Vasco x Fluminense - Maracanã (Copa do Brasil)

- Maracanã (Copa do Brasil) 14/12, 20h30: Fluminense x Vasco - Maracanã (Copa do Brasil)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense