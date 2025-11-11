menu hamburguer
Fluminense

Fluminense ganha pausa estratégica antes de sequência decisiva na temporada

time terá nove dias até próximo duelo pelo Brasileirão


Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
06:15
Fluminense Brasileirão
Time do Fluminense em jogo do Brasileirão (foto: Lucas Merçon/FFC)
A Data Fifa de novembro deu ao Fluminense oito dias para recuperar o fôlego para a reta final da temporada. Com folga na segunda e na terça-feira (10 e 11), o time se reapresenta apenas na quarta, quando começa a preparação para o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

A programação do elenco nesta semana conta com treino à tarde na quarta e pela manhã na quinta, sexta e sábado, tendo nova folga no domingo (16). Esta será segunda vez que Zubeldía terá mais tempo para preparar a equipe, que briga por uma vaga direta na Libertadores e disputa também a semifinal da Copa do Brasil em 11 e 14 de dezembro, contra o Vasco.

Além de fazer os ajustes necessários no time, o período será importante para a recuperação de peças importantes. Germán Cano está em tratamento por conta de um entorse no joelho e Paulo Henrique Ganso, que estava em transição, já voltou a treinar com o restante do time e não consta mais na lista de baixas. Após uma artoscopia, o zagueiro Manoel também está em tratamento.

Depois de somar um ponto em Minas Gerais, o Tricolor foi a 51 pontos e está em sétimo lugar no Brasileirão. Restando cinco rodadas para o término da competição, disputa as posições de cima com Botafogo (52) e Bahia (53).

➡️ Lavega, sem espaço no ataque, é testado por Zubeldía em outra posição

Veja a tabela do Fluminense até o fim de 2025

  • 19/11, 21h30: Fluminense x Flamengo - Maracanã (Brasileirão)
  • 22/11, 21h30: Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque (Brasileirão)
  • 27/11, 20h30: Fluminense x São Paulo - Maracanã (Brasileirão)
  • 3 ou 4/12: Grêmio x Fluminense (Brasileirão)
  • 7/12: Fluminense x Bahia - Maracanã (Brasileirão)
  • 11/12, 20h: Vasco x Fluminense - Maracanã (Copa do Brasil)
  • 14/12, 20h30: Fluminense x Vasco - Maracanã (Copa do Brasil)

Fluminense Data Fifa Ganso
Fluminense pode ter Ganso de volta após a Data Fifa (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)



