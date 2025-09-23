Corridas de rua são um verdadeiro fenômeno no Rio de Janeiro

Fala, galera! É sempre um prazer ocupar este espaço aqui no Lance!. Os eventos esportivos estão bombando na cidade e, hoje, vamos falar sobre o fenômeno que tem sido as corridas de rua. Os números mostram um crescimento significativo. Em 2023, tivemos 131 corridas oficiais. No ano passado, o número subiu para 173. E a previsão deste ano é de que sejam realizadas 190 corridas.

continua após a publicidade

O Rio sempre foi palco das corridas de rua. Mas esse aumento reflete uma nova realidade, porque tem sido contínuo e organizado. A Secretaria Municipal de Esportes cria as regras e atua junto com os organizadores e outros órgãos municipais para que as corridas não paralisem a cidade. E isso é muito importante: estamos sempre atentos e pensando em todos os reflexos de cada evento.

E, embora a demanda recebida pela Coordenadoria de Eventos Esportivos seja ainda maior, aprovamos apenas a quantidade de corridas que podem ser realizadas com todo o cuidado, sem nenhum prejuízo para a rotina da cidade. Sempre buscando minimizar qualquer tipo de impacto. Com base em estudos e análises operacionais, estabelecemos um limite anual saudável para que as corridas aconteçam de forma harmônica e segura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corrida de rua se tornou um dos esportes mais buscado no dia a dia. (Foto: Ilan Pellenberg/AGIF)

Eventos esportivos movimentaram mais de R$ 8 bilhões no Rio

Em números gerais, que vão além do âmbito esportivo, o Rio de Janeiro recebeu quase 500 eventos na cidade em 2024, movimentando cerca de R$ 8,4 bilhões na nossa economia. Pegando como exemplo a Maratona do Rio, que é a corrida mais importante do calendário, houve um recorde de inscritos este ano: cerca de 60 mil pessoas. No ano passado, quase 3 mil empregos foram gerados, com impacto financeiro de R$ 355 milhões. São números muito animadores!

Quando você tem um evento de grande porte, mais pessoas são atraídas para a cidade. Além disso, é difícil a pessoa vir, correr e ir embora. Geralmente o turista que vai participar da corrida vem acompanhado e aproveita para passear, conhecer mais a cidade, etc… E isso impacta de várias formas, com a visita a pontos turísticos, uso de táxi, ida em bares e restaurantes, hospedagem, compras. E tudo isso gera renda para a cidade.

continua após a publicidade

Vamos seguir firmes na missão de fortalecer o Rio como destino não apenas turístico, mas esportivo também. E se preparem. Vem muita coisa boa por aí. Até a próxima, galera! Aproveito para deixar um abraço especial para todos os corredores (profissionais ou amadores) que estão sempre abrilhantando as corridas de rua na nossa cidade maravilhosa!!!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

Leia também:

➡️Prefeitura do Rio dá mais um passo para a construção do estádio do Flamengo

➡️Rio ganha museu em homenagem aos Jogos Olímpicos 2016

➡️Expectativa para os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031: Rio está preparado