Botafogo

Botafogo x Sport: ingressos à venda para duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 34ª rodada da competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
13:07
Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, contra o lanterna Sport pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso abriu a comercialização de ingressos para sócios-torcedores e divulgou mais detalhes. Clique aqui para comprar:

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Inicialmente, só os cadastrados no plano Camisa 7 podem adquirir suas entradas. A venda para o público geral será iniciada no dia 16/11 (domingo), às 9h.

Atenção para a ordem de abertura: Plano Glorioso (11/11, às 12h), Plano Alvinegro (11/11, às 18h), Plano Preto (12/11, às 10h), Plano Branco (12/11, às 18h), Público Geral (13/11, às 12h), Vendas Físicas (16/11, às 9h).

Botafogo x Sport

Data/Horário: 18/11, 20h30
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos Portões: 18h30
Abertura do Estacionamento: 16h30

SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Sport)

Valores dos ingressos de Botafogo x Sport

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$40,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$40,00
Branco: R$50,00
Inteira: R$100,00
Meia: R$50,00

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$24,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$12,00
Preto: R$24,00
Branco: R$30,00
Inteira: R$60,00
Meia: R$30,00

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$40,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$40,00
Branco: R$50,00
Inteira: R$100,00
Meia: R$50,00

NORTE

Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$16,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$8,00
Preto: R$16,00
Branco: R$20,00
Inteira: R$40,00
Meia: R$20,00

