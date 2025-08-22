Rio ganha museu em homenagem aos Jogos Olímpicos 2016

Fala, galera. É um prazer enorme escrever novamente no Lance! Hoje eu quero dar uma dica esportiva e cultural para quem mora no Rio de Janeiro ou pretende visitar a cidade.

No início do mês de agosto foi inaugurado o Rio Museu Olímpico, um espaço totalmente destinado à memória dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além de rememorar momentos importantes do Pan de 2007. Uma visita ao museu é um programa imperdível para refrescar a memória e se emocionar, novamente, com lembranças destes grandes eventos realizados em nossa cidade.

É possível, por exemplo, ver de perto a faixa preta usada pela judoca Rafaela Silva na luta em que ela ganhou a medalha de ouro. Os visitantes também podem assistir a depoimentos de diversos atletas e de quem organizou os Jogos, e muito mais.

Museu possibilita experiência de ser atleta

Além disso, o museu é interativo. E permite que qualquer pessoa viva a experiência de ser atleta por um dia. Eu já visitei o museu e me diverti muito brincando de corrida, canoagem, ciclismo, boxe, karatê e até salto em distância. Até a tocha olímpica você pode acender. É muito legal.

Nas duas primeiras semanas de operação, o museu recebeu mais de mil visitantes. É um sucesso. E quem visita quer voltar.

Até o final do mês de setembro o Rio Museu Olímpico funciona em soft open, ou seja, com capacidade reduzida. Por dia, são 120 visitantes que acessam o local de forma gratuita. Os ingressos podem ser retirados no site museuolimpico.rio .

Aproveite!! Tenho certeza que todos vocês vão adorar!!

Grande abraço!

Um dos espaços no Rio Museu Olímpico relembra o estádio Nilton Santos durante os Jogos (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

