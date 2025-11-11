Com assistência magistral diante do Santos, Arrascaeta chegou a 30 participações em gols no Brasileirão 2025. Com isso, o meia do Flamengo bateu as melhores marcas de Germán Cano (2022) e Luis Suárez (2023). Agora, mira Jonas e Gabigol em busca de mais um recorde: jogador com maior soma de gols e assistências em uma edição do campeonato nacional no atual formato (pontos corridos com 20 times).

São 17 gols e 13 assistências em 30 jogos para o uruguaio até o momento. O Rubro-Negro tem mais seis jogos para disputar antes do fim do Brasileiro, mas Arrasca, convocado para a sua seleção, perderá o confronto com o Sport e dificilmente atuará contra o Fluminense.

Arrascaeta persegue a marca do ex-companheiro Gabigol, que, também pelo Flamengo, participou de 34 gols em 29 jogos no ano mágico de 2019. Naquela edição, o meia teve sua melhor marca na competição: 27 contribuições. A média foi até melhor que a deste ano, já que conseguiu esse número em 23 partidas. Em quase todas as edições o somatório teria sido suficiente para liderar o Brasileirão no quesito.

Arrascaeta e Gabigol sorriem lado a lado no banco de reservas de jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Matheus Sanches / MyPhoto Press / Gazeta Press)

Líderes em participações de gols no Brasileirão por ano

*Contando apenas as edições no atual formato, estabelecido em 2005

2005 - Tévez (Corinthians)

24 participações (20G, 4A) em 29 jogos

2006 - Souza (Goiás)

17 participações (17G) em 30 jogos

2007 - Acosta (Náutico)

27 participações (19G, 8A) em 31 jogos

2008 - Keirrison (Coritiba)

24 participações (21G, 3A) em 31 jogos

2009 - Diego Tardelli (Atlético-MG)

26 participações (19G, 7A) em 33 jogos

2010 - Jonas (Grêmio)

31 participações (23G, 8A) em 33 jogos

2011 - Fred (Fluminense)

25 participações (22G, 3A) em 25 jogos

2012 - Fred (Fluminense)

23 participações (20G, 3A) em 28 jogos

2013 - Éderson (Athletico-PR)

28 participações (21G, 7A) em 36 jogos

2014 - Fred (Fluminense)

24 participações (18G, 6A) em 28 jogos

2015 - Jádson (Corinthians)

25 participações (13G, 12A) em 34 jogos

2016 - Robinho (Atlético-MG)

20 participações (12G, 8A) em 30 jogos

2017 - Jô (Corinthians)

21 participações (18G, 3A) em 34 jogos

2018 - Dudu (Palmeiras)

21 participações (7G, 14A) em 31 jogos

2019 - Gabigol (Flamengo)

34 participações (25G, 9A) em 29 jogos

2020 - Marinho (Santos)

24 participações (17G, 7A) em 27 jogos

2021 - Hulk (Atlético-MG)

26 participações (19G, 7A) em 35 jogos

2022 - Cano (Fluminense)

29 participações (26G, 3A) em 38 jogos

2023 - Luis Suárez (Grêmio)

28 participações (17G, 11A) em 28 jogos

2024 - Estêvão (Palmeiras)

22 participações (13G, 9A) em 31 jogos

2025 - Arrascaeta (Flamengo)

30 participações (17G, 13A) em 30 jogos

*Até o momento

Luis Suárez, Arrascaeta e Sergio Rochet juntos em treino da seleção uruguaia (Foto: Divulgação / Uruguay)

Caminho de Arrascaeta, do Flamengo, até o recorde

O recorde individual de Arrascaeta ficará em segundo plano em um fim de ano de grandes desafios para o Flamengo. O clube disputa ponto a ponto o título brasileiro com o Palmeiras, que também será seu adversário na final da Libertadores, no dia 29 de novembro. A equipe de Filipe Luís terá pouquíssimo descanso até o término da temporada.

Sport x Flamengo - 15/11, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)

*Em compromisso com a seleção uruguaia, Arrascaeta não joga

Fluminense x Flamengo - 19/11, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

34ª rodada do Brasileirão

*Uruguai de Arrascaeta joga nos EUA no dia anterior

Flamengo x Bragantino - 22/11, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

35ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG x Flamengo - 25/11, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

36ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Flamengo - 29/11, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental "U", Lima (Perú)

Final da Copa Libertadores

Flamengo x Ceará - 03/12, em horário a confirmar

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

37ª rodada do Brasileirão

Mirassol x Flamengo - 07/12, em horário a confirmar

Local: Estádio Campos Maia, Mirassol (SP)

38ª rodada do Brasileirão