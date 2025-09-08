Prefeitura do Rio dá mais um passo para a construção do estádio do Flamengo
Estádio será construído no terreno do Gasômetro
Fala, galera! Mais uma vez com vocês aqui no Lance! e hoje o tema é Flamengo. Muita gente tem me perguntado sobre a questão no estádio no terreno do Gasômetro. E a Prefeitura do Rio deu mais um passo para seguirmos com o objetivo traçado: fazer daquele espaço a casa do Mengão!
No final do mês passado, tivemos uma reunião super importante com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. E assinamos um termo de compromisso formalizando que o Flamengo permanece com o terreno adquirido no Gasômetro e seguirá fazendo os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto de construção do estádio.
Prorrogação de prazos para o estádio do Flamengo
O clube vem fazendo avaliações técnicas e econômicas, há oito meses, com empresas e consultorias especializadas. Em razão dessa necessidade de aprofundamento desses estudos, a Prefeitura do Rio também deixou acordado com o Flamengo a prorrogação dos prazos necessários para a execução do projeto, o que dá segurança jurídica ao processo. Além de manter assegurar plenamente a continuidade da iniciativa de construir o estádio.
Galera, a Prefeitura do Rio e o Flamengo estão alinhados e comprometidos nesse projeto incrível que é a casa do Mengão naquela região. O novo estádio do Flamengo é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para os sócios do clube e para os milhares de torcedores da Nação. Vamos seguir pensando e agindo sempre pelo melhor para a nossa cidade. Tenham certeza disso!
Até a próxima, galera!
Guilherme Schleder no Lance!
Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.
