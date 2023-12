Tirar o título brasileiro do Palmeiras é uma questão de milagre. As vitórias de Atlético-MG e Flamengo no fim de semana até impediram que o Verdão confirmasse a conquista ao bater o Fluminense no domingo (3), mas dificilmente vão atrapalhar o grito de ‘é campeão’ dos palmeirenses na quarta-feira (6).