O segundo tempo começou no mesmo ritmo truncado do primeiro. O São Paulo teve sua melhor oportunidade do jogo com uma finalização de Luciano, aos 30 minutos, quando ficou cara a cara com Everson e desperdiçou. Um minuto depois, na primeira finalização do Atlético-MG na partida, Hulk marcou. O camisa 7 recebeu uma bola de fora da área e finalizou no canto esquerdo do gol são-paulino.