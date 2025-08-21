Análise: Ceará não pode lamentar eliminação por muito tempo

A participação do Ceará nesta Copa do Nordeste chegou ao fim. O clube perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com um gol já nos acréscimos. Assim, o Brasileirão passar a ser o único foco da equipe.

O Alvinegro não fez um jogo ruim em Salvador (BA). Apesar do 1º tempo de pouca criatividade, a marcação funcionou e deu poucos espaços para a equipe treinada por Rogério Ceni, que atuava em casa.

O Ceará melhorou no 2º tempo e conseguiu trabalhar mais a bola, ainda que não tenha empilhado chances de perigo. Nos acréscimos, quando o cenário parecia indicar uma disputa por pênaltis, os mandantes balançaram as redes.

O gol saiu após cruzamento de Everton Ribeiro pelo lado esquerdo de ataque. A defesa do Ceará errou ao não cortar a bola e Tiago apareceu sozinho para classificar os mandantes. O Bahia terá o Confiança pela frente na decisão.

Partida entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Foco no Brasileirão

O elenco alvinegro seguirá em Salvador e fará um treino nesta quinta-feira (21). Depois, a delegação embarcará em voo fretado para Porto Alegre (RS). O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o décimo colocado na competição, com 25 pontos.

É nítido que o elenco lamentará a eliminação, visto que era a chance de levantar um novo troféu em 2025 - o Ceará já venceu o Estadual meses atrás. No entanto, não há tempo para sofrer com uma "ressaca" pelo revés. A permanência no Brasileirão é o grande objetivo nesta temporada e o time de Léo Condé vem dando indícios de que consegue atingir a meta.

Há pontos a serem corrigidos, incluindo os gols sofridos nos acréscimos, como foi em Salvador. O ataque também precisa de maior pontaria e criatividade. Reforços recentes, a exemplo de Vina e Paulo Baya, podem ser úteis para o time ao longo da caminhada.

Com 19 jogos restantes em 2025, o Vovô tem condições de reagir e dar uma boa resposta no fim de semana. É, além de chance, uma necessidade: cada ponto é crucial na disputa da Primeira Divisão.