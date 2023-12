Rodrigo Caio, por sua vez, se despede do Flamengo buscando um novo ciclo no futebol. Foram cinco anos de clube e o status de Xerife da zaga, mas a situação mudou com o passar do tempo. As lesões atrapalharam demais, e as últimas duas temporadas foram de poucos jogos. O zagueiro, então, também entendeu que era hora de parar, mas nesse caso, apenas no Fla. O defensor manterá a carreira e busca por um novo clube para escrever uma nova história.