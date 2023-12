Com a entrada dos times, o mosaico subiu. O de Filipe Luís, no Setor Norte, com a foto que usou em seu anúncio. Ele criança, vestindo o Manto Sagrado e 'no colo' do avô. Um amor que ultrapassou gerações. No escrito: "de pai para filho, de avô para neto". A personalização deixou a todos muito emocionados, e o camisa 16 chorou muito com a homenagem.