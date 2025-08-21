Cruzeiro não vence o Internacional no Mineirão há mais de 10 anos

O Cruzeiro terá um desafio à parte no jogo de sábado (23), contra o Internacional, no Mineirão, às 18h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há mais de 10 anos que a equipe celeste não vence o Colorado no Gigante da Pampulha. São seis jogos sem derrotar o time gaúcho no palco da próxima partida.

A última vitória do Cruzeiro sobre o Internacional, no Mineirão, foi em 4 de outubro de 2014, ano em que a equipe, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, conquistou o quarto título brasileiro. A Raposa venceu por 2 a 1, com gols dos atacantes Marcelo Moreno e Marquinhos para o time celeste, e Alex para o Inter.

Depois, os dois times se enfrentaram mais seis vezes no Mineirão. Em três desses jogos, o placar ficou em branco: em 2015, 2018 e 2024, todos pelo Brasileirão. Em 2019, o Internacional venceu por 1 a 0, no jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil, e empatou por 1 a 1, pelo Brasileiro. E, em 2023, a vitória colorada foi por 2 a 1.

O jogo pelo Brasileirão de 2016 foi disputado na Arena Independência, porque o Mineirão estava cedido para os Jogos Olímpicos, e o Cruzeiro venceu por 4 a 2. Aliás, essa é a única vitória celeste nos últimos 15 confrontos, independentemente do local e da competição. São seis empates e oito vitórias do Internacional, a partir de 2015.

Jogo do turno entre Cruzeiro e Internacional teve polêmica na arbitragem

Pelo turno do Brasileiro, na segunda rodada, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Beira-Rio, em 6 de abril, depois que o zagueiro Jonathan Jesus foi expulso aos 20 minutos de jogo, numa decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique muito contestada pela diretoria celeste – o árbitro chegou a ser afastado das escalas pela Comissão de Arbitragem da CBF por mais de um mês.

No turno, Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Beira-Rio (Foto: Divulgação/Internacional)

O Cruzeiro, que não vence há três partidas no Mineirão, incluindo Copa do Brasil, ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, atrás de Flamengo e Palmeiras. O Internacional está na 12ª posição, com 24 pontos.