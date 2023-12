CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA:



> GOL DO FLAMENGO! Cinco minutos de jogo foram suficientes para Gerson comandar a jogada e tabelar bem com Pedro. A bola sobrou para Luiz Araújo dentro da área, e o atacante deu um chutaço na gaveta, sem chances para o goleiro João Carlos.



> GOL DO FLAMENGO! Nos acréscimos, Luiz Araújo trabalhou com Arrascaeta, que fez um belíssimo cruzamento na cabeça de Pedro, no melhor estilo 'faz e me abraça', e o camisa 9 só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.



> CEBOLINHA, PERDEU! Gerson faz belíssima jogada de letra, deixa jogador do Cuiabá sem pai nem mãe e passa pra Cebolinha. O atacante finaliza em cima do goleiro e, no rebote, manda por cima do gol. Duas chances claras desperdiçadas.



>PÊNALTI PARA O CUIABÁ ANULADO! Jogador do Cuiabá cava uma penalidade em lance com Pulgar, e o juiz marca em campo. Na análise do VAR, a arbitragem volta atrás da decisão e cancela a marcação.



> PÊNALTI PARA O CUIABÁ! Se no primeiro o juiz não deu, o "segundo" resolveu marcou... Em um lance extremamente questionável, a arbitragem apontou a marca da cal. Na bola, Clayson bate bem e estufa as redes de Rossi.