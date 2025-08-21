‘Se aventa minha saída há dois meses’, disse técnico do Internacional

Após a quarta derrota seguida no Beira-Rio e a eliminação na Libertadores – após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pelas oitavas de final –, o técnico do Internacional foi muito questionado sobre sua permanência no cargo. Em resposta, Roger Machado comentou não ser técnico do Colorado, mas está técnico do Alvirrubro. E disse que sua saída é aventada há dois meses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Dos três duelos que teve com o Rubro-Negro em uma semana, dois pelo torneio continental e uma pelo Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu os três, marcou apenas um gol e tomou seis.

“Não tivemos perna para três competições”

Roger Machado foi perguntado sobre as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil e respondeu:

– Não tivemos perna para disputar três competições de forma linear. Você acaba abrindo mão de algumas rodadas do Brasileiro para descansar os atletas. E nisso, acabamos saindo das copas.

continua após a publicidade

Antes, havia falado das vaias da torcida e da pressão sobre a comissão técnica.

– Toda e qualquer frustração por eliminação acarreta na pressão no cargo do treinador. Essa é cultura do futebol brasileiro. Estamos há dois meses com instabilidade. Essa ausência de resultados e de produtividade faz com que essa frustração aumente com as saídas nas copas – comentou.

Em seguida, foi questionado se permaneceria no cargo.

– Se aventa minha saída há dois meses. Pelo menos quatro vezes vocês perguntaram da minha saída. Nos últimos cinco jogos, se aventa a saída. E não sou treinador do Internacional, eu estou treinador do Internacional. Esse cargo não pertence a mim. Estarei aqui enquanto a direção entender que meu trabalho possa render frutos.

continua após a publicidade

O que vem pela frente

Depois do confronto pela Libertadores, o Internacional volta a campo no sábado (23), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30min (de Brasília). O confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será no estádio Mineirão.