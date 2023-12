Alvo de um interesse do Al-Sadd, do Qatar, o técnico Abel Ferreira não quis cravar se vai ficar no Palmeiras após o fim da temporada. O treinador reforçou que tem contrato com o Verdão (com duração até dezembro de 2024) e que não é ingrato. Porém, o clube catari interessado no português cogita pagar a multa rescisória para tirar o treinador do futebol brasileiro.