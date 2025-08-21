Fluminense tem duelo decisivo no Brasileirão para voltar a sonhar com G4

O Fluminense vive um momento importante para se recolocar na disputa do Brasileirão. Depois de oscilar na competição, o Tricolor inicia uma recuperação e chega para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h, em Bragança Paulista, com a chance de embalar e se aproximar do grupo que briga pelo G4.

Classificado para as quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o time comandado por Renato Gaúcho confirma a fama de “time das Copas”. Na última terça-feira, dia 19, o Tricolor eliminou o América de Cali ao vencer por 2 a 0 no Maracanã, depois de já ter conquistado vantagem na Colômbia, com vitória por 2 a 1. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Lanús e Central Córdoba para conhecer o próximo adversário no torneio continental. Na Copa do Brasil, o rival será o Bahia, também nas quartas de final.

A força em mata-matas reforça a imagem construída pelo desempenho no Mundial de Clubes no início do ano, quando o Fluminense superou a Inter de Milão e o milionário Al-Hilal antes de cair apenas para o Chelsea, campeão da competição. Esse histórico recente explica a confiança para brigar pelos dois títulos restantes.

Mas nem tudo foi positivo ao longo da temporada. Logo após o Mundial, o Tricolor viveu um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Foram quatro derrotas consecutivas: 2 a 0 para o Cruzeiro no dia 17 de julho, 1 a 0 para o Flamengo no dia 20, 2 a 1 para o Palmeiras no dia 23 e 3 a 1 para o São Paulo no dia 27. A sequência negativa acendeu um sinal de alerta, já que boa parte dela ocorreu no Brasileirão, justamente quando a equipe precisava recuperar pontos.

Agora, porém, a realidade é outra. O Fluminense iniciou uma reação e soma três jogos de invencibilidade no campeonato: vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio no dia 2 de agosto, empate fora de casa contra o Bahia em 9 de agosto e triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza no dia 16, no Maracanã.

Tabela do Brasileirão; Fluminense de olho

A tabela do Brasileirão mostra um cenário equilibrado atrás dos três primeiros colocados, que abriram vantagem: Flamengo lidera com 43 pontos, seguido por Palmeiras (39) e Cruzeiro (38). Na sequência, aparece o Bahia com 33, um pouco mais distante. Logo depois, Botafogo, Mirassol e São Paulo somam 29 pontos cada, enquanto o Fluminense tem 27, mas com dois jogos a menos. Em caso de vitória, o Tricolor pode chegar a 30 pontos, ultrapassar São Paulo e Mirassol, caso tropecem, e liderar o bloco de times que perseguem os líderes.

O equilíbrio aumenta a importância da rodada. Além da possibilidade de subir na tabela, o Fluminense também pode reforçar a boa fase, que já se reflete nos torneios de mata-mata, e mostrar que a reação no Brasileirão não é apenas pontual, mas parte de um crescimento sólido para a reta final da temporada.