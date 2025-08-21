Vitória perde força em casa e busca feito inédito no Brasileirão contra o Flamengo
Rubro-Negro baiano ainda não venceu longe de Salvador nesta Série A
O empate contra o Juventude no último sábado, diante de 27 mil torcedores no Barradão, confirmou a má fase do Vitória em casa nas últimas rodadas do Brasileirão e mostrou que o Rubro-Negro terá que escalar uma montanha para fugir do rebaixamento. A primeira missão em busca desse objetivo é voltar a vencer fora de casa, o que seria um feito inédito para o time na competição.
Se a magia do Barradão já não faz mais efeito para os atletas em campo, resta ao Vitória buscar os primeiros três pontos longe de Salvador nesta Série A. Até agora, foram cinco empates e cinco derrotas em dez jogos (16% de aproveitamento).
Jogos do Vitória fora de casa no Brasileirão:
- Juventude 2 x 0 Vitória - 1ª rodada;❌
- Atlético-MG 2 x 2 Vitória - 3ª rodada;🔄
- Fluminense 1 x 1 Vitória - 5ª rodada;🔄
- Ceará 1 x 0 Vitória - 7ª rodada;❌
- Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada;❌
- Corinthians 0 x 0 Vitória - 11ª rodada;🔄
- Internacional 1 x 0 Vitória - 13ª rodada;❌
- Botafogo 0 x 0 Vitória - 14ª rodada;🔄
- Mirassol 1 x 1 Vitória - 17ª rodada;🔄
- São Paulo 2 x 0 Vitória - 19ª rodada.❌
O próximo desafio do Vitória fora de casa neste Brasileirão será justamente na próxima segunda-feira, contra o líder Flamengo. A bola rola no Maracanã às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada.
Vitória também não faz valer o fator casa
O número de vitórias, por si só, é um problema para a equipe treinada por Fábio Carille. São, ao todo, três resultados positivos no Campeonato Brasileiro, contra Fortaleza, Vasco e Bragantino. O Leão só tem mais triunfos do que o lanterna Sport, que venceu uma partida até aqui. O detalhe é que todos esses três jogos foram no Barradão, mas parece que o Vitória perdeu a força até dentro do seu próprio estádio.
Nos últimos três duelos em casa, contra Sport, Palmeiras e Juventude, foram três vexames em sequência com empates em 2 a 2, todos com gols sofridos na reta final. Seis pontos perdidos que poderiam tirar o Vitória da zona de rebaixamento e levar ao meio da tabela.
— Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente — destacou o treinador depois da partida contra o Juventude.
O desempenho da equipe no Barradão desde a chegada de Carille não é dos melhores. São seis gols sofridos em quatro jogos, o que contribuiu para o Rubro-Negro chegar à marca negativa de quinto pior mandante do Campeonato Brasileiro. Agora resta ao treinador virar a chave e tentar a primeira vitória fora de casa para iniciar a retomada do Leão.
