Renato Paiva soma 25% de aproveitamento com o Fortaleza; veja

O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19). Assim, com o 0 a 0 na ida, o time foi eliminado da Copa Libertadores. Este foi o oitavo jogo de Renato Paiva no comando do Tricolor, totalizando um aproveitamento de 25%.

Paiva foi contratado em julho, substituindo Juan Pablo Vojvoda, que ficou no Leão por mais de quatro anos. A demissão do argentino aconteceu por conta da má fase do Fortaleza em 2025, com eliminações e um desempenho insatisfatório.

O português estreou no empate em 1 a 1 com o Bahia, pelo Brasileirão. Depois, o clube superou o RB Bragantino por 3 a 1 - é a única vitória na atual passagem. São seis partidas sem vencer de lá para cá, incluindo uma goleada sofrida contra o Botafogo (5 a 0) e a eliminação nas oitavas da Copa Libertadores.

Renato Paiva na partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com isso, o retrospecto total é de uma vitória, três empates e quatro derrotas, com sete gols marcados e 14 sofridos. O time está sofrendo com a falta de pontaria e, defensivamente, vem apresentando atuações instáveis.

— É aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam. Perceber o que fizemos aqui, o que não deveríamos ter feito e tirar como correções. Temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. De fato, competindo assim, vai ser bem difícil - disse Renato Paiva após a derrota para o Vélez.

O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 19 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos e um jogo a menos em comparação.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da eliminação contra os argentinos, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (24). A equipe receberá o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).