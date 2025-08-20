menu hamburguer
Cruzeiro

Venda antecipada para Cruzeiro x Inter atinge 32 mil ingressos

Jogo pela 21ª rodada do Brasileirão será disputado sábado (23), às 18h30, no Mineirão

Torcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraTorcida do Cruzeiro promete outra grande festa no jogo de sábado (23), contra o Internacional (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 20/08/2025
17:34
  Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro divulgou nova parcial da venda de ingressos para o jogo de sábado (23), contra o Internacional, às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trinta e dois mil torcedores já garantiram presença, e a equipe do técnico Leonardo Jardim terá, mais uma vez, grande apoio de sua torcida.

A venda de ingressos para a partida começou na quinta-feira (14), mas os setores Laranja superior e Roxo superior ainda não estão disponíveis. O Cruzeiro deve abrir a venda para esses setores se a procura pelos bilhetes continuar aumentando.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Internacional é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores maiores de 16 anos, inclusive os do Internacional, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento, obrigatório e único, é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. As crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores colorados será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 6 do Ginásio Mineirinho, na avenida Abrahão Caram. Deste local, o torcedor visitante segue até a Via de Integração para acessar a Esplanada do Mineirão e o Portão A do estádio.

➡️Lateral William é novidade em treino do Cruzeiro nesta quarta-feira (20)

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Internacional:

  • Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
  • Laranja (Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
  • Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00
  • Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00
  • Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00
  • Camarote Vermelho - Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00

