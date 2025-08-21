Grêmio terá dois desfalques por suspensão contra o Ceará

O Grêmio se prepara para enfrentar o Ceará, sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o volante Dodi e com o centroavante Carlos Vinícius, que estão suspensos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Tanto Dodi quanto Carlos Vinícius foram expulsos na vitória do Grêmio, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, em duelo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante, aos 20 minutos do segundo tempo; o volante, aos 48 minutos, também da segunda etapa.

Sem Dodi, Riquelme pode voltar ao time titular em formação mais ofensiva

Dodi iniciou no banco de reservas contra o Atlético-MG. Ele entrou, aos 45 minutos do primeiro tempo, no lugar de Villasanti, que precisou ser substituído após sofrer grave lesão no gramado sintético da Arena MRV. Após passar por exames de imagem, o volante paraguaio teve confirmada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Sem Dodi e Villasanti, a tendência é que Cuéllar e Edenilson formem dupla de volantes diante do Ceará. Com isso, o meia Riquelme, que deu bela pré-assistência para o terceiro gol gremista na vitória sobre o Atlético-MG, deve retornar ao time titular, com a volta do 4-2-3-1.

Braithwaite retoma titularidade no lugar de Carlos Vinícius

Por sua vez, Carlos Vinícius fez sua estreia como titular, contra o Atlético-MG, por conta da suspensão de Braithwaite, pelo terceiro cartão amarelo. Agora, a ausência se inverte, e o centroavante dinamarquês, que aproveitou o período sem atuar para se recuperar do desconforto no tornozelo que o incomoda desde antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, retoma a titularidade.