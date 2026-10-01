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Palmeiras disputa coletivo de olho no Bahia; Paulinho segue em preparação

Jogadores aperfeiçoaram questões técnicas na manhã desta quinta-feira (1°), na Academia de Futebol; saiba como foi

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/10/2026 15:47
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Treino do Palmeiras
Jogadores do Palmeiras treinam na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras realizou um treinamento, com direito a coletivo, na manhã desta quinta-feira (01), na Academia de Futebol, e intensificou a preparação para o confronto com o Bahia, marcado para a próxima quinta (8), no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O grupo realizou um trabalho em campo reduzido com aproximações, marcação, raciocínio e passes. Depois, a comissão técnica, comandada por Abel Ferreira, comandou um coletivo de 11 contra 11 disputado em dois tempos de 25 minutos. O atacante Paulinho fez exercícios na parte interna do centro de excelência e à parte no gramado, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

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Devido ao desfalque de 11 jogadores convocados às seleções, algumas Crias da Academia participam do grupo de apoio e integram a rotina de treinos do Profissional durante a Data Fifa. Um deles é o zagueiro Pimenta, capitão da equipe Sub-20, que comentou sobre o aprendizado nesse período.

— Treinar aqui no profissional é uma experiência incrível. A gente sempre acompanha e poder treinar neste ambiente é algo muito enriquecedor. Sempre que o treino para, os jogadores mais experientes chegam e dão conselhos para a gente, a comissão também fica nos apoiando, então é uma sensação incrível — disse.

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O zagueiro revelou quais são os jogadores que mais conversam com os garotos da base quando há essa integração nos treinamentos.

— Os caras que mais falam com a gente são o Marlon Freitas e o Barboza, que é da minha posição e dá uma atenção quando eu jogo do lado dele. É um sonho, todo menino sonha em estar no Palmeiras, que hoje é considerada a melhor base do Brasil, então é uma sensação incrível, ainda sendo capitão da categoria. É um sonho realizado — finalizou.

No Palmeiras desde 2024, Pimenta é natural de Brasília (DF) e passou por Atlético-MG, Goiás e Ska Brasil antes de chegar ao Verdão. Campeão do Brasileiro Sub-20 no ano passado, o zagueiro se inspira em Gustavo Gómez, um de seus ídolos na profissão.

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O zagueiro Pimenta durante treinamento na Academia de Futebol
O zagueiro Pimenta durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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