O retorno de Fred ao Atlético-MG poderia ter tido um destino diferente. Antes de decidir voltar ao clube onde foi revelado, o volante recebeu uma sugestão do próprio empresário para jogar no Palmeiras, que, segundo ele, tinha interesse em sua contratação. A proposta, porém, não o convenceu a mudar de planos: o objetivo era realizar o sonho de vestir novamente a camisa do Galo.

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Fred estava no Fenerbahçe, da Turquia, quando recebeu a sugestão para se transferir ao Palmeiras, mas optou por retornar ao futebol brasileiro para realizar o sonho de jogar novamente pelo Atlético-MG.

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- Meu empresário é de São Paulo e é torcedor do Palmeiras. Ele disse: 'Vamos para o Palmeiras, a Leila quer te levar'. Eu falei: "Não, no Brasil, no momento, é Galo, não tem como. Se não, eu fico aqui' - disse Fred em entrevista ao Charla Podcast.

- Eu tinha mercado no Catar, poderia ganhar mais dinheiro. Tinha mais dois anos de contrato no Fenerbahçe. Eu falei: 'Não dá, é o meu momento de voltar para o Galo. Preciso realizar esse sonho de jogar em casa" - completou o jogador.

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Para concretizar o retorno de Fred, o Atlético-MG precisou negociar sua saída com o Fenerbahçe. O clube mineiro desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,9 milhões na cotação atual) pela liberação do volante, além de ter acordado mais 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) em bônus de metas esportivas.