Fluminense e Botafogo esquentam chances de Libertadores; Vasco e São Paulo esfriam
Briga está acirrada após a 32ª rodada
A disputa pelas vagas na Libertadores seguem acirradas no Brasileirão e dois confrontos mexeram com as probabilidades de quatro postulantes. A vitória do Botafogo sobre o Vasco fez com que o Glorioso aumentasse suas chances e dimiuisse consideravelmente as do rival. O Fluminense também ficou mais perto da classificação ao derrotar o Mirassol, que pouco foi afetado.
O São Paulo, que empatou com o Flamengo, também tem menos chances após a 32ª rodada, assim como Corinthians, que perdeu para o Bragantino, e o Grêmio, que perdeu para o Cruzeiro. O Atlético-MG, que venceu o Bahia, teve um aumento sensível na chance de ir para a Libertadores. O trio que lidera a competição já está garantido na competição continental via Brasileirão.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que chegar aos 56 pontos possui 75,7% de chance de se classificar para a Libertadores - pontuação já alcançada pelo Mirassol. O Bahia tem 52; o Botafogo, 51; o Fluminense, 50; o São Paulo tem 45; e o Vasco 42. Restam 24 pontos em disputa no campeonato
Chances de classificação para a Libertadores via Brasileirão (07/11)
Flamengo - 100%
Palmeiras - 100%
Cruzeiro - 100% (antes: 99,99%)
Mirassol - 99,83% (antes: 99,89%)
Bahia - 94,8% (antes: 96,8%)
Botafogo - 92% (antes: 74,5%)
Fluminense - 77% (antes: 55,6%)
São Paulo - 24,2% (antes: 36,7%)
Vasco - 5,5% (antes: 16,5%)
Corinthians - 3,7% (antes: 14,7%)
Atlético-MG - 2,1% (antes: 1,8%)
Ceará, Bragantino, Internacional e Grêmio - < 1%
Fonte: UFMG
Briga pela Sul-Americana
Neste momento, se classificariam para a Copa Sul-Americana os times colocados entre as 8ª e 13ª posições do Brasileirão. A definição do vencedor da Copa do Brasil, porém, deve abrir mais uma vaga para o 14º - um eventual título do Galo na atual edição do torneio continental garantiria o 15º lugar na próxima.
Chances de classificação para a Sul-Americana via Brasileirão (07/11)
Vasco - 88,4%
Corinthians - 88,3%
Atlético-MG - 84,5%
São Paulo - 75,2%
Bragantino - 66,8%
Grêmio - 61%
Ceará - 55,3%
Internacional - 28,3%
Fluminense - 23%
Botafogo - 8%
Vitória - 7,7%
Santos - 6,6%
Bahia - 5,2%
Fortaleza - 1,1%
Juventude e Mirassol - < 1%
Fonte: UFMG
