Melhores momentos: Botafogo domina o clássico e atropela o Vasco no Nilton Santos
Glorioso superou o Gigante da Colina por 3 a 0
O Botafogo não tomou conhecimento do rival e venceu o Vasco da Gama por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com domínio do início ao fim, o time alvinegro construiu o placar com gols de Alex Telles, Artur e David Ricardo, e consolidou uma vitória sem sustos diante da sua torcida.
Como foi Botafogo x Vasco?
A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando e trocando poucas investidas no ataque. A primeira boa chance veio aos 10 minutos, quando Vitinho recebeu belo lançamento de Marlon Freitas e cruzou para Santi. O atacante desviou e a bola desviou em Robert Renan antes de sair rente à trave. O Glorioso seguiu pressionando e, aos 30, quase abriu o placar novamente em jogada de Vitinho pela esquerda, que achou Savarino dentro da área. O venezuelano finalizou colocado, mas parou em grande defesa de Léo Jardim. O Vasco reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, especialmente após a troca de lados entre Rayan e Andrés Gómez, mas foi o Botafogo quem saiu na frente. No último lance da etapa inicial, Cuesta derrubou Joaquín Correa na área, e o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti. Alex Telles cobrou firme, no meio do gol, e abriu o placar.
No retorno do intervalo, Fernando Diniz tentou mudar o panorama ao colocar Matheus França no lugar de Tchê Tchê, mas o Botafogo manteve o controle. Logo nos primeiros minutos, Correa acertou o travessão em um chute forte de fora da área. O Vasco chegou a assustar aos 23, quando Gómez fez boa jogada pela direita e criou oportunidade para Pumita, que finalizou, no rebote a bola voltou para o colombiano que desperdiçou. Logo na sequência, o castigo veio rápido: Artur recebeu ótimo passe de Savarino, avançou em velocidade e bateu na saída de Léo Jardim para fazer 2 a 0.
Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o jogo e ainda ampliou no fim. Após cruzamento da esquerda, Coutinho não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Cuiabano, que arriscou chute. A bola desviou e sobrou para David Ricardo, que completou de cabeça para fechar o placar: 3 a 0.
Ficha técnica Botafogo x Vasco
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
⚽ Gols: Alex Telles (BOT) - 47'; Artur (BOT) - 71' e David Ricardo (BOT) - 77'
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).
🟨 Cartões amarelos: Barboza (BOT), Marlon Freitas (BOT), Matheus França (VAS), Artur (BOT) e David (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Botafogo
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, (Newton), Marlon Freitas, Savarino (Cuiabano) e Santi Rodríguez (Allan); Joaquín Correa (Artur) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
Escalação do Vasco
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê (Matheus França) e Coutinho (Thiago Mendes); Rayan, Andrés Gómez (GB) e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.
