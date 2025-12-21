Ceará vê mudanças nas laterais em primeiros passos para 2026

O Ceará já começou a planejar o seu 2026. Rebaixado para a Série B, o time passará por diversas mudanças no elenco. As laterais ilustram a reformulação que vem acontecendo na equipe de Porangabuçu.

Pela direita, Fabiano Souza não fica no clube. O atleta foi emprestado pelo Moreirense-POR e, com a queda, o Alvinegro não terá condições de exercer a compra. Rafael Ramos seguirá como opção, assim como o volante Dieguinho, que pode jogar no setor.

No mercado, o Ceará tenta a contratação de Alex Silva, que estava no Coritiba. Essa é uma indicação do técnico Mozart, como apurou o Lance! - os profissionais estiveram juntos no Coxa e no Mirassol.

O lateral-esquerdo Zeca, que disputou a última Série B com o Coritiba, está na mira do Ceará para 2026

Pela esquerda, Matheus Bahia estava emprestado pelo Bahia e não continuará. O reserva Nicolas, que tinha contrato somente até o fim de 2025, deixou o Vovô e assinou com o Goiás.

O Alvinegro tenta a contratação de Zeca, outra indicação de Mozart, como apurou o Lance!. O ex-Coritiba também é capaz de atuar na direita.

Mudanças no meio-campo do Ceará

O meio-campo do Ceará também está passando por mudanças. Lourenço já foi anunciado pelo Goiás, enquanto que Lucas Mugni negocia um acerto com o Mirassol.

O volante Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos, tem chances de permanecer no time cearense. Apesar da dificuldade na negociação, as conversas tiveram um avanço recentemente.

Zanocelo foi um dos melhores reforços do Alvinegro na temporada. O volante fez 15 jogos pela equipe e marcou um gol no período.