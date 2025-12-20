Goiás anuncia a contratação de lateral que estava no Ceará

O Goiás anunciou a contratação do lateral-esquerdo Nicolas, que estava no Ceará. O jogador pertencia ao América-MG e foi para o Alvinegro por empréstimo. Seu acerto com o Esmeraldino, anunciado na última sexta-feira (19), é em definitivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Nicolas disputou 24 jogos nesta temporada, com três assistências. O atleta de 28 anos ficou na reserva de Matheus Bahia, que não permanecerá no Alvinegro.

Revelado pelo Athletico-PR, Nicolas também atuou com as camisas de Ponte Preta, Atlético-GO e Grêmio. O Goiás disputará a Série B em 2026, assim como o Ceará e o América-MG.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do Ceará se despede do clube após fim de empréstimo

O lateral-esquerdo Nicolas é o novo reforço do Goiás (Foto: divulgação/Goiás EC)

O defensor não é o primeiro a trocar o Vovô pelo Esmeraldino neste mês. Após o fim de seu contrato no Ceará, o meio-campista Lourenço assinou com a equipe goiana para 2026. Nomes como Lucas Mugni e Galeano também estão de saída.

Outros laterais também estão de saída do Ceará

Fabiano Souza e Matheus Bahia, titulares nas laterais ao longo do ano, estavam emprestados e não continuarão no Ceará para 2026.

➡️ Sem novos vínculos, dupla de laterais não fica no Ceará

O lateral-direito Fabiano Souza foi emprestado pelo Moreirense-POR em janeiro, tendo contrato até o fim deste ano. Foram 48 jogos ao longo da temporada, com duas assistências. O atleta ocupou a titularidade sob o comando de Léo Condé, superando a concorrência de Rafael Ramos em vários momentos.

continua após a publicidade

Na lateral-esquerda, Matheus Bahia estava emprestado pelo Bahia desde 2024. O jogador fez 44 partidas nesta temporada e somou quatro assistências na disputa com Nicolas. Caso não o aproveite, a equipe baiana pode negociar o defensor - o Vovô não terá condições de exercer uma compra.