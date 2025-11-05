O Atlético venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro aproveitou a vantagem numérica no segundo tempo após Kanu ser expulso, e marcou três gols seguidos, concretizando a vitória.

O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro aproveitou a vantagem numérica no segundo tempo após Kanu ser expulso, e marcou três gols seguidos, concretizando a vitória.

Com a vitória, o Atlético chega a 40 pontos e ganha duas posições, chegando a 11°. Já o Bahia, mesmo com a derrota, se mantém na quinta colocação com 52 pontos, sem chance de ser ultrapassado na rodada.

Como foi Atlético e Bahia?

Mesmo jogando fora de casa, foi o Bahia quem começou melhor, pressionando o Galo e com volume ofensivo. Aos 12, a primeira grande oportunidade; Michel Araújo carregou pelo meio, driblou um e bateu colocado tirando tinta da trave. Dois minutos depois, outra chance clara, Thiago recebeu uma bola enfiada e ficou cara a cara com Éverson, que fechou bem o atacante e fazendo uma bela defesa.

Após 15 minutos iniciais de pressão tricolor, o Atlético enfim conseguiu ter a posse e construir jogadas. A construção ofensiva se dava principalmente pelas pontas, o que gerou muitos escanteios a favor do Galo. Hulk e Guilherme Arana tentaram de perna esquerda, mas Ronaldo fez boa defesa em uma e na outra tirou com os olhos, vendo a bola triscar a trave.

Arana se mostrou bastante participativo no ataque, dando opção pelo lado esquerdo. Após cruzamento de Dudu, o jogador dominou e bateu, Ronaldo novamente só com os olhos viu a bola passar muito perto, quase tirando o zero do placar. A primeira etapa terminou com o Atlético melhor e pressionando.

Guilherme Arana contra o Bahia (Foto: Fernando Moreno/Gazeta Press)

O segundo tempo voltou como terminou o primeiro, com o Atlético em cima. Aos 5 minutos Hulk carregou uma bola em um contra-ataque rápido e enfiou para Bernard, que sairia cara a cara com o goleiro, porém Kanu puxou e matou a jogada. O juiz em primeiro instante deu amarelo, mas após revisão no VAR corrigiu para cartão vermelho, devido a jogada ser possibilidade clara e manifesta de gol.

Poucos minutos depois, Arana cruzou na segunda trave e Junior Alonso escorou para Dudu que empurrou para as redes, no entanto, o lateral esquerdo do Galo estava impedido na origem da jogada. O gol foi anulado mantendo o zero no placar.

Aos 20, com mais presença ofensiva, o gol do Galo finalmente saiu. Hulk tentou uma e foi bloqueado, mas na sobra bateu no canto sem chances para Ronaldo. O camisa 7 fez 1 a 0 para o Atlético e marcou seu gol de número 500 na carreira como profissional.

Após abrir o placar, dois gols em sequência para concretizar a vitória do Atlético. Igor Gomes, de falta, acertou uma bola gaveta e marcou um golaço. Dois minutos depois, Biel recebeu uma boa enfiada e marcou seu primeiro gol com a camisa atleticana. 3 a 0 no placar e os três pontos mais do que encaminhados. O final do jogo teve o Atlético administrando a vantagem e o Bahia tentando um gol de honra.

Próximos jogos de Atlético e Bahia

Ambos os times voltam a entrar em campo no próximo sábado (8). O Atlético viaja a Recife para enfrentar o lanterna Sport, às 16h, na Ilha do Retiro. Já o Bahia segue viajando e jogando fora de casa, vai à Porto Alegre enfrentar o Internacional às 18:30 no Beira-Rio.

Ficha do jogo

ATLÉTICO-MG 3 x 0 BAHIA

32° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Hulk, Igor Gomes e Biel (CAM)

🟨 Cartões amarelos: Bernard - fora do próximo jogo (CAM), Ronaldo (BAH), Thiago (BAH), Ruan - fora do próximo jogo (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: Kanu (BAH)

Atlético-MG (Técnico: Diogo Meschine - Sampaoli suspenso)

Everson; Saravia, Ruan (Ivan Roman) e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Igor Gomes), Alan Franco, Guilherme Arana, Alexsander (Natanael) e Bernard; Dudu (Rony)e Hulk.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo (Erick) e Cauly (Rezende) ; Tiago e Ademir (Erick Pulga).

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Rafael Tracci (PR)