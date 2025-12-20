Lucero, do Fortaleza, interessa a clubes da Série A e do exterior

O atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, é alvo de clubes da Série A e do exterior para 2026. O Tricolor foi rebaixado para a Série B e está passando por mudanças em seu elenco, o que pode proporcionar uma saída.

Lucero foi contratado em janeiro de 2023 e, já no ano seguinte, renovou com o Leão. O vínculo atual do centroavante vai até o fim de 2027. A informação do interesse foi revelada por Marcelo Lipatin, empresário do jogador, em entrevista à "ge tv".

O argentino fez 50 jogos neste ano, com 11 gols e uma assistência. Apesar de ser o artilheiro tricolor na temporada, Lucero perdeu espaço para Deyverson e Bareiro na reta final. Seu último tento aconteceu em maio, na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude.

Lipatin relatou que a prioridade é encontrar uma alternativa no mercado nacional para o atleta de 34 anos. Enquanto isso, a reapresentação do Tricolor está marcada para o dia 29 de dezembro (segunda-feira). A estreia em 2026 será no dia 11 de janeiro, contra o Ferroviário.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.