Cruzeiro vence Grêmio por 1 a 0 e encosta em Palmeiras e Flamengo
Com gol de Fabrício Bruno, Raposa derrota o Tricolor gaúcho por 1 a 0, na Arena do Grêmio
O Cruzeiro derrotou o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira (5), e encostou nos dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. A Raposa chegou aos 63 pontos, pontuação que garante classificação para a Copa Libertadores de 2026, segundo projeção do Departamento de Matemática da UFMG. O Tricolor gaúcho permanece com 39 pontos e caiu para a 13ª colocação.
O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, de cabeça, no fim do primeiro tempo. Na segunda-feira (3), o jogador do Cruzeiro foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira na Europa, contra Senegal e Tunísia. Desde 2017, a equipe celeste não vencia na Arena do Grêmio.
O jogo começou com o Grêmio tomando mais a iniciativa, mas sem conseguiu criar um lance de perigo para o goleiro Cássio. O Cruzeiro equilibrou as ações a partir da metade do primeiro tempo. Aos 24 minutos, Tiago Volpi desviou chute de Christian. Aos 33 minutos, Amuzu obrigou Cássio a aparecer bem, depois de boa jogada do time gaúcho. Na sequência, Kaio Jorge e Lucas Silva também tentaram abrir o placar.
Aos 42 minutos, Arroyo cobrou falta de longe e Tiago Volpi desviou para fora. Na cobrança do escanteio na direita, Matheus Pereira rolou para William cruzar e Fabrício Bruno cabecear no canto direito de Tiago Volpi. Ainda no primeiro tempo, Edenilson e Noriega quase empataram para o Grêmio.
Com a vantagem no placar, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo com o jogo a sua feição: manteve o adversário longe de sua área e explorava os contra-ataques. Aos 15 minutos, Kaio Jorge arrancou do campo defensivo, não foi alcançado por Kannemann e acertou o travessão. Em seguida, Mano Menezes colocou em campo Pavón e André Henrique para tentar dar mais ofensividade ao Grêmio.
Mas a equipe gaúcha continuou sem criar grandes chances de gol. Até que aos 40 minutos, Marlon cobrou falta próximo à área e quase surpreendeu o goleiro Cássio. A pressão aumentou no final. Já nos acréscimos, Arthur finalizou e Cássio desviou para escanteio. Após a cobrança, Noriega também tentou o empate. O goleiro do Cruzeiro ainda apareceu para evitar gol de André Henrique.
Veja os próximos jogos de Grêmio e Cruzeiro pelo Brasileirão
Pela 33ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro voltam a campo no domingo (9). O Tricolor gaúcho enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30, e a Raposa recebe o Fluminense, no Mineirão, às 16h.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 0 X 1 CRUZEIRO
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 20h
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
🥅 Gol: Fabrício Bruno (42'/1°T)
🟨 Cartões amarelos: Pavón, Mano Menezes (Grêmio) e Lucas Silva, Villalba, Arroyo (Cruzeiro)
💸 Renda: R$ 1.000.059,00
🧑🤝🧑 Público presente: 20.050
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; João Lucas (Pavón), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André Henrique), Arthur e Edenilson (Monsalve); Alysson (Cristian Olivera), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius.
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian e Matheus Pereira (Walace); Kaio Jorge (Gabigol) e Arroyo (Sinisterra).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
