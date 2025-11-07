O Flamengo continua dominante entre os torcedores na cidade do Rio de Janeiro, conforme constatou levantamento do Instituto Prefab Future, que entrevistou 1200 moradores da capital fluminense entre os dias 3 e 4 de novembro, em diferentes pontos de fluxo da cidade. O estudo mostra que o Rubro-Negro mantém ampla vantagem sobre os demais cariocas, liderando os números em todos os diferentes recortes por categorias (idade, sexo, renda, escolaridade, região, religião).

O resultado mostra o Flamengo soberano, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%). Entre os clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais expressão (0,5%), logo à frente de Ceará (0,4%) e São Paulo (0,4%).

Flamengo lidera com sobras pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Kauãn F. da Conceição / Lance!)

Torcida do Flamengo renovada; Botafogo cresce

O recorte da pesquisa por idade mostra que o Flamengo tende a manter a liderança expressiva. A superioridade rubro-negra é menor na faixa de 45 anos para cima. Entre os jovens (16 a 24 anos), os números estão acima do resultado geral: 58,2%. A mesma faixa também mostra tendência de crescimento dos botafoguenses na cidade.

16 a 24 anos: Flamengo (58,2%), Botafogo (12,7%), Vasco (11,2%) e Fluminense (10,1%)

25 a 34 anos: Flamengo (63,3%), Fluminense (9,4%), Botafogo (8,6%) e Vasco (7,2%)

35 a 44 anos: Flamengo (62,3%), Fluminense (9,4%), Botafogo (8,7%) e Vasco (8%)

45 a 59 anos: Flamengo (53,3%), Vasco (12,2%), Fluminense (10,7%) e Botafogo (9,1%)

60+ anos: Flamengo (49,8%), Vasco (14,2%), Fluminense (10,5%) e Botafogo (10,1%)

Botafogo surpreende em resultado entre jovens na pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Kauãn F. da Conceição / Lance!)

Fluminense popular entre as mulheres

O Flamengo também é dominante nos dois sexos: masculino e feminino. No entanto, chama atenção a diferença de cenário entre torcedores do Fluminense. O número de mulheres tricolores supera os de vascaínas e botafoguenses, enquanto o inverso acontece no recorte dos homens.

Feminino: Flamengo (54,4%), Fluminense (10,4%), Vasco (10%) e Botafogo (8,7%)

Masculino: Flamengo (57,7%), Vasco (12,4%), Botafogo (10,6%) e Fluminense (9,8%)

Flamengo lidera entre dois gêneros; Fluminense mais expressivo entre mulheres (Arte: Maria Fernanda Viana Lance!)

Flamengo ainda mais dominante entre torcedores de renda baixa

Ainda que o Flamengo vença em todas as rendas e graus de escolaridade, a diferença é maior entre torcedores que não cursaram o Ensino Médio e de renda inferior a R$ 4500,00. O mesmo se aplica ao Vasco. O Fluminense, porém, vive o inverso: a torcida é maior entre os que cursaram Ensino Superior e tem renda superior a R$ 6000,00.

Cursaram até o Ensino Fundamental: Flamengo (62,3%), Vasco (13%), Botafogo (8%) e Fluminense (6,2%)

Cursaram até o Ensino Médio: Flamengo (55,2%), Vasco (10,9%), Botafogo (10,4%) e Fluminense (9,7%)

Cursaram até o Ensino Superior: Flamengo (53%), Fluminense (13,7%), Vasco (10,3%) e Botafogo (9,4%)

Renda de até R$ 4500,00: Flamengo (59,4%), Vasco (12,9%), Fluminense (8,4%) e Botafogo (7,2%)

Renda de R$ 4500,00 a R$ 6000,00: Flamengo (50,3%), Botafogo (12,2%), Fluminense (11,6%) e Vasco (9%)

Renda superior a R$ 6000,00: Flamengo (54,2%), Fluminense (12,5%), Botafogo (12,5%) e Vasco (9,4%)

Flamengo à frente em todos os recortes de renda na pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance!)

Distribuição de torcedores entre as zonas da cidade

Quando se trata da distribuição de torcedores entre as regiões da capital fluminense, chama atenção o cenário vascaíno. O Cruz-Maltino só perde para o Flamengo nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste, mas é o lanterna na Zona Sul e Centro.

Zona Norte: Flamengo (53,3%), Vasco (12,3%), Botafogo (11,7%) e Fluminense (10,3%)

Zona Oeste: Flamengo (51,8%), Vasco (14,9%), Botafogo (9,6%) e Fluminense (5,3%)

Zona Sudoeste: Flamengo (68,6%), Vasco (12,8%), Fluminense (9,3%) e Botafogo (2,3%)

Zona Sul/Centro: Flamengo (58,4%), Fluminense (10,8%), Botafogo (10,4%) e Vasco (6,8%)

Flamengo lidera em todas as regiões; Vasco fica em segundo em três (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance!)

Sobre a pesquisa

O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.

Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.

Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:

Sexo:

Feminino (51,5%)

Masculino (48,5%)

Faixa etária:

16 a 24 anos (9,9%)

25 a 34 anos (17,4%)

35 a 44 anos (17,2%)

45 a 59 anos (24,6%)

60+ anos (30,9%)

Grau de instrução:

Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)

Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)

Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)

Faixa de renda:

Até R$ 4500,00 (52,4%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)

Superior a R$ 6000,00 (24%)

Religião:

Ateu (1,6%)

Católico (33,6%)

Espírita Cristão / Kardecista (5%)

Evangélico (34,5%)

Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)

Umbanda / Candomblé (6,1%)

Outros (2,7%)

