Nos acréscimos, Bragantino marca e garante vitória sobre o Corinthians no Brasileirão
Isidro Pitta garantiu os três pontos ao Massa Bruta no final da partida contra o Corinthians
O RB Bragantino conquistou um resultado gigantesco na noite desta quarta-feira (5), quando venceu o Corinthians nos acréscimos, por 2 a 1, em Bragança Paulista, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta largou na frente, com Eduarto Sasha, de pênalti, o Timão, que já tinha José Martínez expulso, buscou o empate com Yuri Alberto, mas Isidro Pitta, nos acréscimos, deu números finais ao duelo.
Com o resultado, o Corinthians, que ainda teve Charles expulso no último lance e vinha de três vitórias seguidas, permanece com 42 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, neste momento. O Massa Bruta, por outro lado, chegou aos 39, na 11ª colocação. A arbitragem, mais uma vez, foi assunto em razão de algumas confusões e expulsões durante a partida.
Como foi o jogo?
O duelo começou em Bragança Paulista com o Corinthians mais intenso e disposto a emendar sua quarta vitória seguida no Campeonato brasileiro, e foi justamente o time da capital quem chegou com perigo pela primeira vez, com Yuri Alberto, que após jogada pelo meio, o camisa 9 finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Cleiton a defender.
Enquanto os donos da casa tentavam encaixar uma boa jogada para assustir o goleiro do Corinthians, quem novamente chegou com perigo foi justamente o time alvinegro, dessa vez, com Breno Bidon, que chutou bonito e acertou a trave, aos 16 minutos.
Aos 27, Angileri, que entrou no lugar de Raniele, desviou a bola e Sasha pegou o rebote. O atacante deu um toque para trás e Alix Vinícius apareceu livre para finalizar, mas mandou longe. Depois, aos 39, novamente chegou o Massa Bruta em busca de tirar o marcador do zero. Jhon Jhon dominou na entrada da área, driblou e chutou forte, mas viu a bola explodir em Gustavo Henrique. No rebote, Gabriel finalizou de fora da área, para fora.
Os minutos finais eram todos do Bragantino, que encurralava o Corinthians na área, até que nos acréscimos a arbitragem pegou uma falta na área cometida por Angileri em cima de Alix Vinicius. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado, e Eduardo Sasha converteu para deixar o Massa Bruta em vantagem no placar.
Na etapa complementar, o Corinthians começou com a tentativa de igualar o placar. Aos 7, após erro na saída do Bragantino, Angileri avançou pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, mas Lucas Barbosa foi mais rápido para afastar.
Aos 14, o que já estava difícil para o Corinthians, piorou. José Martínez foi novamente advertido, agora, por discussão dentro da área e acabou expulso. Apesar da baixa, o Timão chegou ao empate aos 21, com Yuri Alberto. Memphis avançou pela esquerda e soltou a bomba para o gol de Cleiton, que defendeu, mas deu rebote. O camisa 9, então, encheu o pé para empatar a partida.
Quado o confronto se encaminhava para o final, Felipe Longo trabalhou para impedir a derrota corintiana. Jhon Jhon deixou com Gustavinho pelo meio, que arrematou forte e obrigou o goleiro a se esticar todo e fechar o gol. Aos 42, novamente Gustavinho levou perigo. Juninho Capixaba fez o corta luz para o colega, livre, finalizar, mas perdeu a boa oportunidade.
De tanto insistir, aos 46, o Bragantino garantiu os três pontos. Jhon Jhon recebeu sozinho na entrada da área, dominou, girou o corpo, e levantou a bola na cabeça de Isidro Pitta. O paraguaio apareceu nas costas de Angileri para cabecear no chão e dar números finais ao jogo. Aos 50, Charles ainda foi expulso e, mais uma vez, polêmicas relacionadas à arbitragem.
O que vem por aí?
Agora, na rodada do próximo final de semana, o RB Bragantino vai à Vila Belmiro, em Santos, encarar o São Paulo em duelo marcado para sábado (8), às 21h (de Brasília), enquanto o Corinthians recebe o Ceará no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.
✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO 2 X 1 CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 32ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 19h
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);
🥅 Gols: Eduardo Sasha (46'/1°T) (1 a 0); Yuri Alberto (21'/2°T) (1 a 1); Isidro Pitta (46'/2°T) (2 a 1);
🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Isidro Pitta, Juninho Capixaba (RBB); Gustavo Henrique, José Martínez, Angileri, Carrillo (COR);
🔴 Cartão vermelho: José Martínez e Charles (COR).
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🏁VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
RB BRAGANTINO (Técnico: Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna (Vanderlan), Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho (Gustavinho), Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Isidro Pitta), Nacho Laquintana (Davi Gomes) e Eduardo Sasha.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Angileri), José Martínez, Breno Bidon (Carrillo) e Rodrigo Garro (Gui Negão); Memphis Depay (Charles) e Yuri Alberto.
