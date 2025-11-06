Fluminense vence o Mirassol e segue 100% com Zubeldía em casa

O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 nesta quinta-feira (6), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Kevin Serna, ainda na primeira etapa, após chute desviado.

Com o resultado, o time segue na sétima posição, com 50 pontos, mas encurta a distância para o Botafogo — sexto colocado — para somente um ponto. O Mirassol é o quarto, com 56.

O nome da partida foi Anderson Daronco. Com 30 segundos, o árbitro assumiu o protagonismo no Maracanã. Serna saiu em velocidade e foi derrubado. O juiz marcou a falta e deu cartão vermelho para o jogador do Mirassol. O VAR recomendou revisão e Daronco retirou a expulsão.

Se a arbitragem não era boa e picotava o jogo sem a menor necessidade, a qualidade técnica do futebol era tão ruim quanto. Os jogadores do Fluminense brigavam com a bola, principalmente Everaldo e Freytes, que ouviram vaias da arquibancada desde os 15 minutos da primeira etapa.

O gol tricolor saiu aos 30 minutos, contando com um pouco de sorte, mas também com o mérito de finalizar, problema que o Fluminense enfrentou nos últimos jogos. A boa notícia do time do Zubeldía na vitória foi o número maior de finalizações. Ainda que ruins, elas apareceram.

O segundo tempo manteve o padrão do primeiro. A atuação ruim do Tricolor permaneceu. O time chegava no gol, mas parecia sem ímpeto de marcar. Um lance que ilustra bem esse cenário é a escolha de Canobbio em tocar para trás para John Kennedy, que foi interceptado, ao invés de buscar o gol.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no domingo (9) para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h (de Brasília). Já o Mirassol recebe o Palmeiras, no mesmo dia, às 20h30,

Escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Serna (Keno), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges (Lucas Ramon), João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura (Carlos Eduardo), Danielzinho (Guilherme) e Yago Felipe (Gabriel); Negueba (Alesson), Chico da Costa (Cristian) e Shaylon.

Fluminense x Mirassol

✅Ficha técnica

FLUMINENSE 1 X 0 MIRASSOL

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro, às 19h30 (de Brasília);

📍Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Serna (30'/1T)

🟨Cartões amarelos: Renê, Martinelli, Acosta e Keno (FLU); Lucas Ramon e Daniel Borges (MIR)