Kuscevic deve deixar o Fortaleza em 2026; saiba mais

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, não tende a ficar no clube para a disputa da Série B de 2026. O Leão vem passando por uma reformulação após a queda. A informação inicial é do jornal "O Povo".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Com o rebaixamento, diversos nomes do elenco tricolor já estão sendo procurados por equipes do Brasil e do exterior. Enquanto nenhuma negociação acontecer, o defensor segue tendo contrato até o fim de 2028.

Kuscevic chegou ao Fortaleza em 2024, vindo por empréstimo do Coritiba. Foram 43 partidas e três gols na primeira temporada. No ano seguinte, o Leão acertou a compra de 70% dos direitos econômicos do chileno.

continua após a publicidade

➡️ Lucero, do Fortaleza, interessa a clubes da Série A e do exterior

Kuscevic em treino do Chile (Foto: reprodução/redes sociais)

O zagueiro realizou 33 jogos em 2025, com um gol. Kuscevic é presença constante nas convocações da seleção do Chile, que não obteve classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

continua após a publicidade

➡️ Vitória tem interesse em atacante do Fortaleza; entenda

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.

— Na segunda-feira seguinte ao rebaixamento, me disseram que queriam que eu ficasse, depois da frustração da queda. Foi um turbilhão de estresse que me fez vivenciar coisas que nunca tinha experimentado antes, com 17 jogos em três meses. Foi o desafio de jogar futebol competitivo - contou em entrevista à "ESPN" da Argentina.