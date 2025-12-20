Ceará negocia com dupla de laterais ex-Coritiba; veja mais

Reformulando seu elenco após a queda para a Série B, o Ceará vem negociando com dois laterais que estavam no Coritiba: Alex Silva e Zeca. A dupla é indicação de Mozart, novo técnico do Alvinegro, como apurou o Lance!.

Revelado pelo Atlético-MG, o lateral-direito Alex Silva foi contratado pelo Coritiba em março, em um vínculo até o fim da Série B. O defensor de 31 anos fez 27 partidas na campanha do título, com dois gols e três assistências.

Zeca, que começou a carreira no Santos, chegou no Coxa no mesmo período e com a mesma duração de contrato. O lateral-esquerdo de 31 anos foi campeão com 33 jogos, somando uma assistência. Zeca chegou a atuar pela direita ao longo do torneio.

Alex Silva disputou a Série B de 2025 com o Coritiba (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

Alex Silva e Zeca também trabalharam com Mozart no Mirassol, em 2024, quando a equipe paulista subiu para a Série A. Zeca obteve o raro feito de três acessos consecutivos, já que conquistou a Série B com o Vitória em 2023.

Ativo no mercado, o Ceará negocia a permanência do meio-campista Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos. Lourenço e Lucas Mugni, nomes do setor, não permanecerão no clube.

Laterais estão de saída

Em meio às mudanças no elenco, três laterais do Ceará estão deixando o clube. Na esquerda, Matheus Bahia estava emprestado pelo Bahia e não deve ficar. Nicolas, reserva na posição, encerrou seu contrato e foi para o Goiás.

Pela direita, o empréstimo de Fabiano Souza junto ao Moreirense-POR acabou. O Vovô tinha a intenção de adquirir o atleta e outros emprestados, mas a queda para a Série B dificultou as operações.