Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados e que chegam cercadas de cobranças para a sequência da temporada. A partida terá transmissão da Record, Premiere, CazéTV e Prime Video. ➡️Clique aqui para assistir!

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Ficha do jogo FLU SAO 16ª Rodada Brasileirão Data e Hora sábado, 16 de maio de 2026, às 19h Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.

Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada

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O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.

Confira as informações do jogo Fluminense x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Record, Premiere, CazéTV e Prime Video

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Lucho Acosta (Nonato); Canobbio, Soteldo e John Kennedy.

SÃO PAULO (Técnico interino: Milton Cruz )

Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreira e Calleri.

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