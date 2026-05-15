Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (16) na Arena MRV
Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Mirassol às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após garantir a classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. O Galo avançou às oitavas de final após vencer nos pênaltis. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, havia empatado em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. Na tabela do Brasileirão, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados.
Já o Mirassol também vem de classificação na Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final. No Brasileirão, a equipe paulista empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na última rodada. O Mirassol soma 13 pontos e ocupa a 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Mirassol

16° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado 16 de maio às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes:
📺 VAR:
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Alexsander (Tomás Pérez) Alan Minda, Cuello e Cassierra
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Carlos Eduardo (Everton Galdino) e Edson Carioca
