Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (15) na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/05/2026
17:00
Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Mirassol às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Mirassol às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

CAM
MIR
16° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado 16 de maio às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após garantir a classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. O Galo avançou às oitavas de final após vencer nos pênaltis. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, havia empatado em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. Na tabela do Brasileirão, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados.

Já o Mirassol também vem de classificação na Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final. No Brasileirão, a equipe paulista empatou em 1 a 1 com a Chapecoense na última rodada. O Mirassol soma 13 pontos e ocupa a 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Mirassol

📆 Data e horário: sábado 16 de maio às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes:
📺 VAR:

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Alexsander (Tomás Pérez) Alan Minda, Cuello e Cassierra

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Carlos Eduardo (Everton Galdino) e Edson Carioca

