Mirassol x Cruzeiro – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites e a análise completa para Mirassol x Cruzeiro nesta quarta-feira, 11 de fevereiro. O duelo acontece no Maião a partir das 19h (horário de Brasília), e será válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance para Mirassol x Cruzeiro (11/02/2026)

As duas equipes têm demonstrado um padrão elevado quando o assunto é intensidade e contato físico, com disputas mais duras e zagueiros que não costumam aliviar nas divididas. Quando não conseguem chegar na bola, a falta aparece, e isso naturalmente aumenta a incidência de cartões ao longo da partida.

Ainda assim, o Leão da Alta Araraquarense se destaca nesse quesito, já que recebeu quase o dobro de cartões em comparação ao Cruzeiro nos jogos recentes. Esse comportamento mais agressivo e a dificuldade em conter adversários tecnicamente fortes reforçam a expectativa de que o time volte a ser mais punido pela arbitragem neste confronto.

O Leão recebeu 17 cartões nos últimos cinco jogos

cartões nos últimos jogos O Cabuloso foi advertido apenas dez vezes nos últimos cinco compromissos disputados

vezes nos últimos compromissos disputados Na temporada atual, o Leão da Alta Araraquarense supera o Cruzeiro em média de cartões, com 2,44 por partida, contra 2,30 da equipe mineira

Outros palpites para Mirassol x Cruzeiro

O segundo melhor palpite recai sobre a alta probabilidade de o Celeste começar vencendo a partida. O visitante abriu o placar em quatro dos últimos cinco compromissos disputados, reforçando a tendência de iniciar os jogos de forma mais agressiva. Além disso, o Cruzeiro costuma sofrer a maioria dos seus gols na segunda etapa, cenário que se repetiu em 11 das últimas 13 vezes em que a sua rede foi balançada.

Outro mercado interessante é o de escanteios a favor do Time Celeste. A equipe apresenta média de 7,9 cantos por jogo, enquanto o Mirassol registra apenas 3,8. Vale destacar que o visitante também costuma marcar os três primeiros escanteios da partida, o que reforça ainda mais esse prognóstico.

Por fim, o mercado de ambos marcam surge como uma possibilidade consistente. Três dos últimos quatro confrontos recentes do Mirassol terminaram com gols dos dois lados, indicando um cenário propício para que as duas equipes voltem a balançar as redes nesta próxima partida.

Análise e Forma dos Times

Mirassol - Momento e escalação

O Mirassol vem de derrota para o Capivariano por 1 x 0, em partida válida pelo Paulistão. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou com o Remo em 2 x 2, mas conseguiu uma vitória importante sobre o Vasco por 2 x 1. Agora, o clube se prepara para a sua terceira partida na Série A, sabendo que um novo triunfo pode colocá-lo em uma posição bastante confortável na tabela.

Nos bastidores, o Mirassol pode apresentar novidades no elenco. A contratação do lateral Victor Luís, que estava no Vasco, já está encaminhada e o jogador pode chegar a qualquer momento. Para o confronto, o time entra com alguns desfalques importantes: Renato Marques, André Luís e Edson Carioca seguem no departamento médico e estão fora da partida.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor e Igor Formiga; Eduardo, Denílson e Yuri Lara; Alesson, Carlos Eduardo e Firmino Negueba. Técnico: Rafael Guanaes

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cabuloso vem de derrota para o Coritiba em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, também sofreu uma goleada por 4 x 0 diante do Botafogo, evidenciando um momento instável na temporada. Apesar dos resultados recentes negativos, a equipe costuma se impor quando atua no Mineirão, onde venceu os dois últimos confrontos disputados.

Para o duelo contra o Leão, o time celeste terá desfalques importantes. Jonathan Jesus, Francisco da Costa, Marquinhos e Matheus Cunha seguem no departamento médico e estão fora da partida, o que pode impactar diretamente o rendimento da equipe.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Kaiki Bruno, Fabrício Bruno, João Marcelo e Fagner; Lucas Romero e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Tite

Confronto direto e estatísticas de Mirassol e Cruzeiro

O histórico recente entre Mirassol e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mirassol e Cruzeiro

18/08/2025 – Mirassol 1 x 1 Cruzeiro – (Campeonato Brasileiro – Série A) 29/03/2025 – Cruzeiro 2 x 1 Mirassol – (Campeonato Brasileiro – Série A)

Estatísticas e curiosidades de Mirassol e Cruzeiro

O Cruzeiro apresenta alta frequência de ataques perigosos, com média de 58 por partida, o que representa cerca de 0,6 por minuto O Mirassol sofre muitos chutes ao gol, registrando média de 13,7 finalizações contra por jogo A equipe do Mirassol costuma sofrer mais gols no primeiro tempo, cenário que se repetiu em oito dos últimos onze gols sofridos Nas últimas cinco partidas, o Mirassol marcou apenas 22 escanteios, enquanto o Cruzeiro alcançou 35 tiros de canto no mesmo período Nos dois últimos compromissos entre as equipes, houve gols dos dois lados

Comparação de Odds para Mirassol x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,06 1,69 Superbet 2,17 1,70 Bet365 2,10 1,70

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Cruzeiro

Mirassol recebe mais cartões (2,45 na Superbet) Cruzeiro marca o 1º gol (2,25 na Betsson) Cruzeiro marca mais escanteios (2,05 na Superbet) Ambos marcam (1,90 na Bet365)

