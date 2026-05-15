Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

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O Palmeiras lidera o Brasileirão com 34 pontos, quatro à frente do vice-líder Flamengo, que tem uma partida a menos. Até o momento, a equipe soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, para o Vasco, fora de casa, após a conquista do título paulista.

Ficha do jogo PAL CRU BRASILEIRÃO 16ª - Rodada Data e Hora sábado, 16 de maio, às 21h (de Brasília) Local Arena Barueri (SP) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Abel Ferreira estará à beira do gramado após cumprir sete jogos de suspensão, o último deles no empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. O jovem Allan, suspenso, será desfalque, assim como Piquerez, Vitor Roque e Benedetti.

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O Cruzeiro, por sua vez, reagiu nas últimas rodadas após um início fraco no Brasileirão e soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Atualmente, ocupa a 11ª colocação, empatado em 19 pontos com o Vitória.

Tudo sobre Palmeiras x Cruzeiro (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 16ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias e Felipe Anderson (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado; veja detalhes de onde assistir ao jogo (Foto: Caíque Coufal / Cruzeiro)

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