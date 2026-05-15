Titular volta ao time, e São Paulo encerra preparação para pegar o Fluminense

O São Paulo contará com um reforço importante para o duelo deste sábado (16), quando vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, treinou normalmente e está liberado para voltar.

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O jogador participou sem restrições das últimas atividades com os companheiros nesta sexta-feira (15), no SuperCT, e viajou com a delegação para o Rio de Janeiro. Ele deve ser titular nesta partida contra os cariocas.

Logo pela manhã, os preparativos do elenco começaram com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas que, em seguida, foram para o gramado e realizaram o trabalho de aquecimento com a preparação física.

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Na sequência, assim como ocorreu na reapresentação do grupo na última quinta-feira (14), os auxiliares Milton Cruz e James Freitas comandaram o treino de olho no confronto deste fim de semana: foram realizadas atividades táticas, de 11 contra 11, e cobranças de bolas paradas.

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Dorival Júnior ainda não comandará o São Paulo

Anunciado nesta sexta-feira (15), o técnico Dorival Júnior, de 64 anos, que assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026, ainda não estará à beira do gramado para comandar a equipe. Isso porque o comandante é aguardado na capital paulista na segunda-feira (18) para dar início aos trabalhos no Tricolor.

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Tapia durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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