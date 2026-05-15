Depois de testes físicos e trabalhos individuais no CT do Fluminense, Hulk participou, na última quinta-feira (14), da primeira atividade ao lado do restante do elenco tricolor sob comando de Luis Zubeldía. Em vídeo publicado pela "Flu TV", o novo atacante tricolor teve destaque com gol e tabela para Cano balançar as redes.

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Embora ainda só possa estrear oficialmente após a abertura da janela de transferências, em julho, Hulk já começou a ser observado em diferentes funções ofensivas durante os treinamentos. Na atividade divulgada, o jogador fez trabalho em campo reduzido atuando ao lado dos atacantes Germán Cano e Kevin Serna. Esse perfil de atividade, no entanto, significa muito pouco para avaliar posicionamento.

Os jogadores que tiveram maior minutagem na vitória sobre o Operário-PR fizeram apenas atividades regenerativas. No vídeo, alguns apareceram acompanhando Hulk em uma roda de bobinho no aquecimento.

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Hulk será apresentado neste sábado antes de Fluminense x São Paulo

O Fluminense prepara uma grande apresentação para Hulk neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o momento.

O clube organizou uma série de ações especiais para receber o reforço. A programação inclui shows nos setores Sul e Leste do estádio, promoções para sócios-torcedores, ativações comerciais e experiências exclusivas para o público presente.

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A diretoria também aproveita o momento para impulsionar a mobilização visando os jogos decisivos da Libertadores. Para os confrontos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente", com redução nos preços dos ingressos e facilidades para sócios levarem convidados ao Maracanã.

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