Vasco tem desfalque de peso para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão

O Vasco terá um desfalque importante para o duelo decisivo contra o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. O lateral-direito Paulo Henrique teve uma entorse no tornozelo direito constatada após exames realizados nesta quinta-feira (14) e não viajou com a delegação para Porto Alegre.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima / Vasco)

O jogador já iniciou o tratamento intensivo sob os cuidados do Departamento de Saúde e Performance (DESP) em solo carioca. PH se lesionou logo aos três minutos do segundo tempo no empate contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, após um choque com o lateral Bonifazi. Na ocasião, o atleta deixou o gramado chorando e foi substituído por Puma Rodríguez, que surge como o favorito para assumir a titularidade.

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Apesar de ter deixado São Januário sem imobilização na última quarta-feira e de ter minimizado a gravidade do lance inicialmente, o quadro clínico mudou após a reapresentação. O jogador relatou dores persistentes e, embora a entorse seja considerada leve, a comissão técnica de Renato Gaúcho optou por preservá-lo para evitar o agravamento da lesão.

O que vem por aí para o Vasco?

O Vasco da Gama vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio pela 16ª rodada do Brasileirão, ocupando a 8ª posição, com 20 pontos conquistados. Uma vitória fora de casa é fundamental para as pretensões do time de encostar no G-6 e manter o embalo após a classificação no torneio de mata-mata.