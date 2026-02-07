menu hamburguer
Cruzeiro

Cruzeiro x América-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Raposa e Coelho vivem momentos distintos no Estadual

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/02/2026
11:45
Cruzeiro x América-MG (Foto: Arte Lance!)
Cruzeiro x América-MG (Foto: Arte Lance!)
Sob pressão na Toca da Raposa II, o Cruzeiro jogará sua vida no Campeonato Mineiro neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão, contra o América-MG. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view), Sportv, Globo (canal aberto), Sportynet (Canal fechado e YouTube) e GETV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
AME
7ª rodada
Campeonato Mineiro
Data e Hora
Domingo, 8 de fevereiro, às 18h00 (de Brasília)
Local
Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistentes
Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa
Var
Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira
Onde assistir

A Raposa vem de uma derrota dura por 2 a 1 para o Coritiba, dentro de casa (confira os melhores momentos no vídeo abaixo). Antes, a equipe comandada por Tite havia vencido o Betim por 1 a 0. A Raposa está na segunda posição do Grupo C, com 9 pontos somados. Atualmente, o Cabuloso não se classificaria para a semifinal do Campeonato Mineiro.

Com isso, para garantir sua vaga na próxima fase, o Cruzeiro precisa vencer seus dois próximos jogos e torcer por tropeços de North (líder do Grupo C) ou do Atlético-MG (atualmente o melhor segundo colocado).

Tite, técnico do Cruzeiro, contra o Coritiba (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazetta Press)
Tite, técnico do Cruzeiro, contra o Coritiba (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazetta Press)

Do outro lado, o América-MG lidera o Grupo B e pode confirmar sua classificação neste domingo. A equipe comandada por Alberto Valentim tem 12 pontos, quatro a mais que o Tombense. Até o momento, o Coelho ainda não foi derrotado, somando três vitórias e três empates, vindo de um triunfo por 1 a 0 contra a URT.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x América-MG

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x AMÉRICA-MG
CAMPEONATO MINEIRO- 7ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado), Globo (canal aberto), Sportynet (Canal fechado e YouTube) e GETV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba), Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson (Arroyo).

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, R. Silva, Rafa Barcelos, Artur; Eduardo Person, Felipe Amaral, Yago Souza; Segovinha, Thauan, Paulo Victor

