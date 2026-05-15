Cano ganha força e pode voltar a jogar em Fluminense x São Paulo
Jogador pode substituir Castillo, que virou dúvida
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Cano está liberado pelo Departamento Médico do Fluminense desde o início da semana. O jogador se recuperou de lesão na coxa direita e fazia trabalho para ganhar ritmo de jogo. O nome do camisa 14 ganhou força para aparecer entre os relacionados deste sábado por conta da possível ausência de Castillo e da sequência de jogos decisivos.
Cano faz golaço tabelando com Hulk no primeiro treino do camisa 7 pelo Fluminense; veja vídeo
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Castillo treina separado com proteção na perna e vira dúvida para Fluminense x São Paulo
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Fluminense registra mais de 18 mil ingressos vendidos para apresentação de Hulk
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Desde o início do ano, quando Cano fez cirurgia no joelho, o Fluminense tratou cada etapa da recuperação com cautela. A última lesão na coxa foi considerada "normal" dentro dos possíveis obstáculos da recuperação. Com isso, apesar de estar liberado clinicamente para entrar em campo no sábado, a presença do jogador na relação ainda não era uma certeza.
O cenário agora é outro. Castillo virou dúvida para enfrentar o São Paulo por conta do corte sofrido na perna no meio da semana. O jogador levou pontos na região e fez atividades separadas no CT, utilizando proteção.
Por conta da sequência de jogos decisivos na Libertadores, Zubeldía avalia poupar parte dos titulares no confronto contra o São Paulo. Com isso, John Kennedy, que foi titular contra o Operário e deve iniciar o jogo da Libertadores, poderia ir para o banco e dar lugar ao Castillo. Agora, com a possibilidade de não ter o argentino, Zubeldía pode optar por relacionar Germán Cano.
Cano atuou apenas 18 minutos, em um total de três jogos, neste ano. O jogador não entra em campo desde o dia 7 de abril, quando jogou por três minutos contra o Deportivo La Guaira.
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Hulk será apresentado neste sábado antes de Fluminense x São Paulo
O Fluminense prepara uma grande apresentação para Hulk neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o momento.
O clube organizou uma série de ações especiais para receber o reforço. A programação inclui shows nos setores Sul e Leste do estádio, promoções para sócios-torcedores, ativações comerciais e experiências exclusivas para o público presente.
A diretoria também aproveita o momento para impulsionar a mobilização visando os jogos decisivos da Libertadores. Para os confrontos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente", com redução nos preços dos ingressos e facilidades para sócios levarem convidados ao Maracanã.
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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