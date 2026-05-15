Cano ganha força e pode voltar a jogar em Fluminense x São Paulo

Cano está liberado pelo Departamento Médico do Fluminense desde o início da semana. O jogador se recuperou de lesão na coxa direita e fazia trabalho para ganhar ritmo de jogo. O nome do camisa 14 ganhou força para aparecer entre os relacionados deste sábado por conta da possível ausência de Castillo e da sequência de jogos decisivos.

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➡️Cano faz golaço tabelando com Hulk no primeiro treino do camisa 7 pelo Fluminense; veja vídeo

Desde o início do ano, quando Cano fez cirurgia no joelho, o Fluminense tratou cada etapa da recuperação com cautela. A última lesão na coxa foi considerada "normal" dentro dos possíveis obstáculos da recuperação. Com isso, apesar de estar liberado clinicamente para entrar em campo no sábado, a presença do jogador na relação ainda não era uma certeza.

O cenário agora é outro. Castillo virou dúvida para enfrentar o São Paulo por conta do corte sofrido na perna no meio da semana. O jogador levou pontos na região e fez atividades separadas no CT, utilizando proteção.

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Por conta da sequência de jogos decisivos na Libertadores, Zubeldía avalia poupar parte dos titulares no confronto contra o São Paulo. Com isso, John Kennedy, que foi titular contra o Operário e deve iniciar o jogo da Libertadores, poderia ir para o banco e dar lugar ao Castillo. Agora, com a possibilidade de não ter o argentino, Zubeldía pode optar por relacionar Germán Cano.

Cano atuou apenas 18 minutos, em um total de três jogos, neste ano. O jogador não entra em campo desde o dia 7 de abril, quando jogou por três minutos contra o Deportivo La Guaira.

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Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Hulk será apresentado neste sábado antes de Fluminense x São Paulo

O Fluminense prepara uma grande apresentação para Hulk neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o momento.

O clube organizou uma série de ações especiais para receber o reforço. A programação inclui shows nos setores Sul e Leste do estádio, promoções para sócios-torcedores, ativações comerciais e experiências exclusivas para o público presente.

A diretoria também aproveita o momento para impulsionar a mobilização visando os jogos decisivos da Libertadores. Para os confrontos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente", com redução nos preços dos ingressos e facilidades para sócios levarem convidados ao Maracanã.

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