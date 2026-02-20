menu hamburguer
Na parte de cima da tabela, Chapecoense possui o menor investimento do Brasileirão

Investimento da equipe não alcança os R$ 100 milhões

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 20/02/2026
10:00
Chapecoense venceu o Santos nesta quarta-feira (28), na Arena Condá. (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraChapecoense venceu o Santos nesta quarta-feira (28), na Arena Condá. (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)
Dez anos depois de um acidente que chocou o mundo, a Chapecoense se reergueu e está de volta ao Brasileirão. Com um elenco limitado e sem peças caras, a Chape conquistou bons resultados no começo do torneio e alimenta o sonho de seguir na primeira divisão.

Depois de vencer o Santos na estreia, empatar com o Vasco e também com o Coritiba, a equipe ostenta a 7° colocação na tabela, e conta com um plantel avaliado em 15,73 milhões (R$ 97,46 milhões de reais). Comparando os valores de mercado da Chapecoense com o Bragantino, 6° colocado, são R$ 413,22 milhões de diferença, já que o Massa Bruta detém um elenco estimado em 82,50 milhões de euros (R$ R$ 510,675 milhões).

O segundo time menos valioso do Brasileirão, o Remo, tem um valor de mercado de 26,45 milhões de euros (R$ 163,78 milhões), isso representa, aproximadamente, um investimento de 11 milhões de euros (R$ R$ 68,09 milhões) maior que o do Alviverde.

Gilmar Dal Pozzo está na Chapecoense desde 20/08/2024
Gilmar Dal Pozzo está na Chapecoense desde 20/08/2024 (Foto: Rafael Bressan/ACF)

Veja quem são os 15 jogadores mais valiosos da Chapecoense

    1.
  1. Carvalheira – 1,50 milhões de euros (R$ 9,29 milhões)
    2. 2.
  2. Camilo – 1,20 milhões de euros (R$ 7,43 milhões)
    3. 3.
  3. Robert Santos – 1,00 milhão de euros (R$ 6,19 milhões)
    4. 4.
  4. Maurício Garcez – 1,00 milhão de euros (R$ 6,19 milhões)
    5. 5.
  5. Higor Meritão – 900 mil euros (R$ 5,57 milhões)
    6. 6.
  6. Ênio – 800 mil euros (R$ 4,95 milhões)
    7. 7.
  7. Doma – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
    8. 8.
  8. Bruno Matias – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
    9. 9.
  9. Italo Vargas – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
    10. 10.
  10. Perotti – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
    11. 11.
  11. Mancha – 550 mil euros (R$ 3,40 milhões)
    12. 12.
  12. João Paulo – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
    13. 13.
  13. Victor Caetano – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
    14. 14.
  14. Walter Clar – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
    15. 15.
  15. Marcinho – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)

