Na parte de cima da tabela, Chapecoense possui o menor investimento do Brasileirão

Dez anos depois de um acidente que chocou o mundo, a Chapecoense se reergueu e está de volta ao Brasileirão. Com um elenco limitado e sem peças caras, a Chape conquistou bons resultados no começo do torneio e alimenta o sonho de seguir na primeira divisão.

Depois de vencer o Santos na estreia, empatar com o Vasco e também com o Coritiba, a equipe ostenta a 7° colocação na tabela, e conta com um plantel avaliado em 15,73 milhões (R$ 97,46 milhões de reais). Comparando os valores de mercado da Chapecoense com o Bragantino, 6° colocado, são R$ 413,22 milhões de diferença, já que o Massa Bruta detém um elenco estimado em 82,50 milhões de euros (R$ R$ 510,675 milhões).

O segundo time menos valioso do Brasileirão, o Remo, tem um valor de mercado de 26,45 milhões de euros (R$ 163,78 milhões), isso representa, aproximadamente, um investimento de 11 milhões de euros (R$ R$ 68,09 milhões) maior que o do Alviverde.

Gilmar Dal Pozzo está na Chapecoense desde 20/08/2024 (Foto: Rafael Bressan/ACF)

Veja quem são os 15 jogadores mais valiosos da Chapecoense