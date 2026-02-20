Na parte de cima da tabela, Chapecoense possui o menor investimento do Brasileirão
Investimento da equipe não alcança os R$ 100 milhões
- Matéria
- Mais Notícias
Dez anos depois de um acidente que chocou o mundo, a Chapecoense se reergueu e está de volta ao Brasileirão. Com um elenco limitado e sem peças caras, a Chape conquistou bons resultados no começo do torneio e alimenta o sonho de seguir na primeira divisão.
Brasileirão: Chapecoense sai atrás e busca empate no fim contra o Coritiba
Futebol Nacional
Chapecoense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão
Onde Assistir
Vasco x Chapecoense: ex-árbitra vê erro grave de Wilton Pereira Sampaio
Fora de Campo
Depois de vencer o Santos na estreia, empatar com o Vasco e também com o Coritiba, a equipe ostenta a 7° colocação na tabela, e conta com um plantel avaliado em 15,73 milhões (R$ 97,46 milhões de reais). Comparando os valores de mercado da Chapecoense com o Bragantino, 6° colocado, são R$ 413,22 milhões de diferença, já que o Massa Bruta detém um elenco estimado em 82,50 milhões de euros (R$ R$ 510,675 milhões).
O segundo time menos valioso do Brasileirão, o Remo, tem um valor de mercado de 26,45 milhões de euros (R$ 163,78 milhões), isso representa, aproximadamente, um investimento de 11 milhões de euros (R$ R$ 68,09 milhões) maior que o do Alviverde.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja quem são os 15 jogadores mais valiosos da Chapecoense
- Carvalheira – 1,50 milhões de euros (R$ 9,29 milhões)
- Camilo – 1,20 milhões de euros (R$ 7,43 milhões)
- Robert Santos – 1,00 milhão de euros (R$ 6,19 milhões)
- Maurício Garcez – 1,00 milhão de euros (R$ 6,19 milhões)
- Higor Meritão – 900 mil euros (R$ 5,57 milhões)
- Ênio – 800 mil euros (R$ 4,95 milhões)
- Doma – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
- Bruno Matias – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
- Italo Vargas – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
- Perotti – 600 mil euros (R$ 3,71 milhões)
- Mancha – 550 mil euros (R$ 3,40 milhões)
- João Paulo – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Victor Caetano – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Walter Clar – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Marcinho – 500 mil euros (R$ 3,10 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias