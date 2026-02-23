Preocupam para o jogo contra o Corinthians? Kaio Jorge e Arroyo treinam no Cruzeiro
A dupla ficou fora do jogo contra o Pouso Alegre
Depois de serem poupados da partida do Cruzeiro no último sábado (21) contra o Pouso Alegre, Kaio Jorge e Keny Arroyo treinaram na Toca da Raposa II nesta segunda-feira (23).
Os jogadores realizaram trabalhos físicos em campo. Na última sexta-feira, eles ficaram fora da viagem para o interior de Minas Gerais por motivos diferentes. O camisa 19 foi poupado por desgaste, enquanto o equatoriano sentiu dores no joelho esquerdo.
O Cruzeiro terá mais uma atividade, na Toca da Raposa II, nesta terça-feira (24), antes do duelo contra o Corinthians, na quarta. As equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Um retorno garantido para o duelo pelo Brasileirão é o de Matheus Henrique. O volante ficou fora da partida contra o Pouso Alegre por ter sido expulso contra a URT.
Semana decisiva para o Cruzeiro
Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.
Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.
