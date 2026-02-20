Fortaleza tem a melhor defesa das Séries A e B em 2026
Time sofreu apenas um gol na temporada
O Fortaleza tem, neste momento, a melhor defesa entre os times que estão disputando as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O clube cearense concedeu apenas um gol em oito jogos na temporada.
O tento sofrido veio diante do Iguatu, no empate em 1 a 1 pelo Estadual. O Tricolor já chegou a enfrentar o rival Ceará e ficou no 0 a 0. É possível que as equipes voltem a duelar na final, sendo em confrontos de ida e volta.
O Leão do Pici tem cinco vitórias e três igualdades na temporada. O ataque marcou dez gols e, apesar de alguns jogos apagados, demonstrou melhora na vitória sobre o Ferroviário. Nomes como Luiz Fernando, Vitinho e GB reforçaram o setor recentemente.
Gazal celebra marca do Fortaleza
Adquirido em definitivo junto ao Atlético-GO, o zagueiro Lucas Gazal celebrou a marca de melhor defesa. O atleta é peça recorrente nas escalações de Thiago Carpini, com seis aparições em 2026.
— Isso é fruto do nosso trabalho. Temos treinado muito forte, apesar do ritmo de jogos da temporada que já começou, mas estamos conseguindo lidar bem com a sequência em busca do nosso jeito ideal de jogar. Fico feliz que a defesa esteja se acertando e garantindo a segurança que o time precisa - relatou o defensor ao Lance!.
➡️ Fortaleza vence Ferroviário e abre vantagem na semifinal do Cearense
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo neste fim de semana, valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Defendendo uma vantagem de 2 a 0, o Leão receberá o Ferroviário no sábado (21), às 17h (de Brasília).
