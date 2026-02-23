Com expectativa por retornos, Cruzeiro abre preparação para semana decisiva

Depois da vitória contra o Pouso Alegre por 2 a 1, no último sábado (21), o Cruzeiro abre, nesta segunda-feira (23), a preparação para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vive a expectativa por retornos importantes.

Os atletas tiveram o domingo de folga depois de saírem na frente na semifinal do Campeonato Mineiro. Para o duelo de quarta-feira, a Raposa vive a expectativa de poder contar com o retorno de Kaio Jorge e Arroyo.

Na última sexta (20), os dois atletas ficaram de fora da viagem para Pouso Alegre. O camisa 19 foi preservado por desgaste, enquanto o equatoriano sentiu dores no joelho esquerdo e também ficou em Belo Horizonte.

Kaio Jorge (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

Além deles, um retorno garantido para o time comandado por Tite é o de Matheus Henrique. O meio-campista ficou fora do duelo do sábado por suspensão e está à disposição do técnico para os duelos desta semana.

Semana decisiva para o Cruzeiro

Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.

Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.

