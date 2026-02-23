São Paulo tem baixa e dúvida na zaga para semifinal do Paulistão contra o Palmeiras
Hernán Crespo precisará mexer na zaga tricolor para a partida contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Hernán Crespo terá problemas para escalar o São Paulo para enfrentar o Palmeiras no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, quando os rivais se enfrentam pela semifinal do Paulistão em jogo único, ou seja, valendo vaga para a decisão do Estadual.
André Silva treina com elenco do São Paulo em reapresentação
São Paulo
Palmeiras x São Paulo e Novorizontino x Corinthians: FPF detalha semis do Paulistão
Futebol Nacional
São Paulo x Bahia: onde assistir e escalações de jogo do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino
➡️ André Silva treina com elenco do São Paulo em reapresentação
Para esta partida específica, o Tricolor terá pelo menos uma nova baixa: o zagueiro Alan Franco, expulso na vitória sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, pelas quartas de final, é baixa confirmada. Além dele, Arboleda ainda é outro defensor que pode desfalcar o time nesta decisão.
Arboleda não foi relacionado pela comissão técnica no jogo contra o Massa Bruta, ainda que não tenha nenhuma lesão ou problema físico. Na ocasião, Hernán Crespo optou por levar para a partida Dória, Rafael Tolói e Ferraresi.
Antes, Arboleda já havia ficado afastado dos dois últimos jogos para resolver questões pessoais no Equador. O atleta retornou ao Brasil há uma semana e continuou treinando normalmente com o elenco.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Palmeiras e São Paulo se enfrentam em Barueri, no domingo. Antes disso, no entanto, o São Paulo disputará a quarta rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa, contra o Coritiba, nesta quarta-feira (25), no Couto Pereira.
O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (23), no SuperCT, e dará continuidade à preparação ainda na terça-feira antes de embarcar para a disputar a partida em Curitiba.
+ Aposte na vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na semifinal do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias