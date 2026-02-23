menu hamburguer
São Paulo tem baixa e dúvida na zaga para semifinal do Paulistão contra o Palmeiras

Hernán Crespo precisará mexer na zaga tricolor para a partida contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
19:35
Hernán Crespo, técnico do São Paulo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)
imagem cameraHernán Crespo, técnico do São Paulo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)
O técnico Hernán Crespo terá problemas para escalar o São Paulo para enfrentar o Palmeiras no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, quando os rivais se enfrentam pela semifinal do Paulistão em jogo único, ou seja, valendo vaga para a decisão do Estadual.

Para esta partida específica, o Tricolor terá pelo menos uma nova baixa: o zagueiro Alan Franco, expulso na vitória sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, pelas quartas de final, é baixa confirmada. Além dele, Arboleda ainda é outro defensor que pode desfalcar o time nesta decisão.

Arboleda não foi relacionado pela comissão técnica no jogo contra o Massa Bruta, ainda que não tenha nenhuma lesão ou problema físico. Na ocasião, Hernán Crespo optou por levar para a partida Dória, Rafael Tolói e Ferraresi.

Antes, Arboleda já havia ficado afastado dos dois últimos jogos para resolver questões pessoais no Equador. O atleta retornou ao Brasil há uma semana e continuou treinando normalmente com o elenco.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam em Barueri, no domingo. Antes disso, no entanto, o São Paulo disputará a quarta rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa, contra o Coritiba, nesta quarta-feira (25), no Couto Pereira.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (23), no SuperCT, e dará continuidade à preparação ainda na terça-feira antes de embarcar para a disputar a partida em Curitiba.

Alan Franco e Calleri durante treinamento do São Paulo.
Alan Franco, à esquerda, é baixa confirmada contra o Palmeiras (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)


